Camila Homs, molesta: le bajan el pulgar por culpa de Rodrigo De Paul

En un programa de televisión revelaron que Camila Homs tenía dos compromisos con medios y fue dada de baja por un motivo realmente insólito: su ex Rodrigo De Paul , sobre quien habló en los últimos días . Con la justificación de que no quieren incomodar a los futbolistas de la Selección argentina, la modelo perdió dos oportunidades laborales .

Durante una nueva emisión de Socios del espectáculo, la panelista Luli Fernández informó: "Dos situaciones puntuales se dieron alrededor de Camila Homs. En la señal ESPN estaba convocada y prácticamente confirmada, pero a último momento dijeron que no . En concreto, le aseguraron que no querían molestar a nadie ". Con esto último, hacían referencia a los jugadores del combinado nacional.

"Iba a ser parte de PH, pero se enteraron unas horas antes de que no iba a estar. Ella literal dijo 'no entiendo por qué me bajaron', mientras que la frase de Andy fue 'no quiero hacer nada que moleste a Leo o a la Selección'. Se siente como que la quieren borrar de los lugares importantes", aseguró Fernández sobre la ausencia de Camila Homs en el programa de Andy Kusnetzoff.

Por último, el conductor Adrián Pallares resaltó: "Hay muchos periodistas que quieren ir al Mundial y conseguir notas, por lo que cada vez que queremos consultar por el futuro de De Paul en el Atlético de Madrid, todos se abren de gambas. Nosotros tampoco queremos enojar a nadie, pero tampoco pueden bajar a una chica así". De esta manera, en Socios del espectáculo apoyaron públicamente a la modelo y expareja del futbolista.