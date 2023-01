Camila Homs lució una microbikini con un estampado furor para el verano 2023

Camila Homs microbikini

En una de las imágenes que compartió en sus redes sociales, Camila Homs decidió usar una microbikini de dos piezas con un color de base naranja, que rompió con la monotonía de los colores de temporada.

El conjunto, está compuesto por un corpiño de color naranja claro, con dos tiras que se sujetan por la parte de adelante del busto, que combinan con un color verde militar su interior. Tiene unos pequeños detalles de flores tropicales en color blanco y almohadillas desmontables.

La parte inferior del conjunto, está compuesta por una bombacha estilo vedetina de color naranja, con el mismo estampado de flores blancas. Además, puede regular gracias a las tiras de los costados en color verde que contrastan de una brillante manera en el conjunto.

Camila Homs modelos microbikii.jpg

Celeste Cid lució una microbikini con un particular diseño ideal para el verano 2023

En el auge del verano en Argentina, Celeste Cid festejó su cumpleaños Nº39 y compartió en sus redes sociales un carrete de imágenes en la que utiliza una microbikini con un estampado particular. “No puedo más que agradecer, me siento muy afortunada y feliz”, escribió en su Instagram.

Celeste Cid microbikini estampada 20-1-2023 Redes sociales

Eligió un look colorido que comenzó por una rosa arriba de la oreja al estilo bailarina de flamenco, se montó con dos collares blancos y una pulsera celeste. En cuanto al diseño se trató de un estampado con colores estilo étnico.

La parte de arriba constó de un corpiño tradicional en forma de triángulo con los breteles ajustables y rectos. Los colores que utilizó fueron: negro, rosa, amarillo, coral, celeste, gris y azul. La parte de abajo no se luce en la imagen, pero es similar con los breteles blanco y negro.