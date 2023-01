Celeste Cid lució una microbikini con un particular diseño ideal para el verano 2023

Celeste Cid lució una microbikini con un particular diseño.

En el auge del verano en Argentina, Celeste Cid festejó su cumpleaños Nº39 y compartió en sus redes sociales un carrete de imágenes en la que utiliza una microbikini con un estampado particular. “No puedo más que agradecer, me siento muy afortunada y feliz”, escribió en su Instagram.

Eligió un look colorido que comenzó por una rosa arriba de la oreja al estilo bailarina de flamenco, se montó con dos collares blancos y una pulsera celeste. En cuanto al diseño se trató de un estampado con colores estilo étnico.

La parte de arriba constó de un corpiño tradicional en forma de triángulo con los breteles ajustables y rectos. Los colores que utilizó fueron: negro, rosa, amarillo, coral, celeste, gris y azul. La parte de abajo no se luce en la imagen, pero es similar con los breteles blanco y negro.

“39, no entiendo cuándo pasó todo. Y pasó de todo, y finalmente la vida se parece -más que mucho- a lo que siempre soñé. No puedo más que agradecer, me siento muy afortunada y feliz”, expresó en su publicación.

Virginia Gallardo se mostró con una microbikini del color tendencia del verano 2023

Virginia Gallardo compartió en redes sociales una colorida microbikini, causando furor entre sus seguidores. Su llamativo y potente color amarillo se llevó todos los elogios en el posteo que realizó en su cuenta de Instagram.

La parte superior es un top que recubre toda la zona del pecho. Los breteles, lejos de ser simples, estaban compuestos por voladitos pequeños. El especial detalle estaba sobre el elástico inferior, el cual es una especie de puntilla.