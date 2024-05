Cambio inesperado: Telefe levanta Gran Hermano este martes

La señal tomó la determinación de no emitir su programa más destacado porque en su lugar pondrá un evento en vivo.

Gran Hermano 2023 participantes Captura Telefe

El cronograma completo de la emisión del martes 23 de mayo, se puede encontrar en la página web oficial del canal ingresando a https://mitelefe.com/horarios/. Por lo tanto, ante los cambios en la grilla, tampoco estará Escape Perfecto con Iván de Pineda, programa que también suele ser lo más visto del día en segundo lugar.

En redes sociales, los seguidores del ciclo expresaron su enojo ante esta decisión, en la red social X llegaron a criticar al programa y a su conductor Santiago del Moro. No solo eso, sino que crearon rumores sobre Mauro, el último eliminado de la casa: "No fue por el partido que comprimieron la gala de hoy. No querían que Mauro tenga tiempo para hablar tranquilo. Nunca lo dejaron hablar, como toda la semana pasada", expresaron.

Gran Hermano: Furia le soltó la mano a Emmanuel y ¿se termina la alianza?

Si bien Juliana “Furia” Scaglione y Emmanuel Vich comenzaron un poco torcida la relación en Gran Hermano, en las últimas semanas se afianzó la amistad y se muestran unidos, más allá que suelen tener sus peleas de convivencia.

Sin embargo, parece que esa relación llegó a su fin: en las últimas horas, la actriz de doble riesgo pidió a sus seguidores que voten al cordobés. “Envia la palabra Emmanuel al 9009”, pidió cuando estaba recostada en su cama compartiendo el momento junto con Nicolás Gosman, Florencia Regidor, Virginia Demo y Bautista Mascia.

“¿Qué pasó, hubo un cambiazo? ¿Sale Mauro, entra Emma?”, se mostró sorprendido el exintegrante del grupo uruguayo Toco para Vos. “¿Qué queres? Vos pedís y tus deseos son órdenes. Se te cumplió, vos lo recag… a votos”, respondió la jugadora más polémica de la casa.

Durante la última gala de eliminación, el pedido de la participante más polémica de la casa no surgió efecto y quien terminó abandonando la competencia fue Mauro Dalessio, y en base a ello, el distanciamiento comenzó a sentirse cada vez más y el cordobés no puede evitar su preocupación.