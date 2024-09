Caliope Family, la banda que encabeza Argenbars, a solas con C5N: "Rosario y familia son las palabras clave"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de C5N (@c5n)

Caliope se originó en 2017 con el fin de crear canciones de hiphop, soul y R&B: "Somos 5: Camilo, baterista, Agustín, tecladista, Pancho, guitarrista, Cofran, bajista y Brapis, cantante. La composición es muy entretenida. Por sobre todas las cosas, hacemos la música que nos gusta. Lo bueno es que dejamos de lado el ego siempre. Si uno llega al ensayo y ya armaron una línea de bajo, la escucha y si le gusta dale que va. O la arma uno y después la debatimos".

"No lo tomamos personal, dilucidamos lo que queremos como grupo. Buscamos referencias, nos pasamos artistas que nos gustan y vemos qué podemos tomar para empezar a componer. Es un grupo de amigos y para ponernos de acuerdo, en el peor de los casos, votamos. Ahí taza taza, nos tenemos que fumar la decisión de la mayoría (risas). La verdad es que nos solemos poner de acuerdo, el diálogo es fundamental", completaron.

Uno de los pilares más importantes del hip-hop es la idea de comunidad y, en una época en la que se priorizan artistas solistas, es interesante que una banda logre posicionarse y perpetuar el valor de familia.

"Creo que en estos tiempos es muy importante y más aún si tenemos en cuenta que somos del interior. Es buenísimo que todos tiremos para un mismo lado para que la cosa crezca y realmente se forje algo. Son muchos años así que ya podemos decir que somos una familia real. Hoy en día está volviendo la cuestión de las bandas, tenemos a 1915, Nafta, Bándalos chinos... Si bien los solistas ganan la batalla, las bandas están resurgiendo y eso está buenísimo. Expresamos comunidad, compañerismo y familia", enfatizaron.

"Nos tocó hacer la carrera desde el lugar en el que nacimos y al día de hoy tratamos de llevar nuestra música a otros lugares. Fácil, lógicamente no es. Calculamos que desde Buenos Aires tampoco es soplar y hacer botellas. Lo positivo es que logramos empoderarnos con eso. Dijimos 'si estamos un poco más lejos, vamos a hacer que lo que tengamos para contar sea una fortaleza'. Al fin y al cabo, ser rosarinos forma parte de nuestra identidad. 'Rosario y familia' son las palabras clave", manifestaron.

"Somos amigos que hacen la música que les gusta, no hay otra forma de describirlo. Es una realidad que nos conocimos haciendo música y el vínculo lo formamos a medida que fueron pasando los años. El amor que le agarramos al proyecto nos unió. Detrás de lo musical hay una unión humana"

Cuando les preguntamos a los integrantes de la banda cómo les cambió su visión musical adentrarse en el género urbano Cofran, el bajista, confiesa: "Yo era outsider del mundo del rap, pero la inquietud de querer tocar todo me llevó a esto. De la nada poder samplear cualquier género, agarrar del folclore, de la cumbia y producir con toda esa influencia me cambió mucho el chip para componer".

Brapis, por otro lado, sostiene: "A mí el hiphop me cambió rotundamente. Me di cuenta que me gustaba y empecé a avanzar sobre el movimiento. Primero el hiphop, después empecé a escribir canciones, conocí el freestyle, me adentré en la movida y me enamoré perdidamente. Me prometí que iba a vivir de esto a los 14 años y pasó de ser una música a ser una filosofía de vida".