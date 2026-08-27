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Tenía 51 años y luchó contra el cáncer: dolor por la muerte de una famosa actriz

La actriz llevó su diagnóstico con discreción, acompañada solo por su círculo más cercano. Su legado en la comedia y el melodrama queda grabado en la memoria de la televisión.

Su muerte ocurrió apenas un mes después de que su salud sufriera un revés irreversible.

Su muerte ocurrió apenas un mes después de que su salud sufriera un revés irreversible.

La actriz, modelo y comediante venezolana Andreina Yépez murió a los 51 años luego de una breve pero intensa batalla contra el cáncer. La noticia se conoció la tarde del martes, cuando distintos medios de comunicación en Venezuela confirmaron su partida, generando una profunda tristeza entre sus seguidores y colegas.

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Su muerte ocurrió apenas un mes después de que su salud sufriera un revés irreversible. Fue en julio cuando la actriz había informado públicamente que atravesaba un momento sumamente complicado luego de recibir el diagnóstico de un cáncer de páncreas. Ante la gravedad del cuadro, decidió alejarse de los reflectores para enfrentar el proceso médico de manera privada, rodeada del acompañamiento de su familia más cercana.

La confirmación de su muerte fue dada a conocer por el programa de entretenimiento Zona I a través de sus canales oficiales y plataformas digitales. En su publicación, el ciclo señaló que la actriz llevó su diagnóstico con absoluta reserva, sin exponer públicamente los detalles de su enfermedad hasta el final.

"Andreina deja un vacío imborrable en las pantallas que tantas veces llenó de risas, talento y carisma. Su luz, su inolvidable paso por la comedia donde cautivó a toda Venezuela con su entrañable personaje de 'Melao' y su impecable participación en las producciones más emblemáticas de nuestro país permanecerán para siempre en el corazón del público", se lee en el mensaje de despedida.

La noticia generó una fuerte conmoción en redes sociales, donde miles de fanáticos expresaron sus condolencias y recordaron el trabajo que la actriz desarrolló a lo largo de su extensa trayectoria en la pantalla chica latinoamericana.

Quién era Andreina Yépez

Nacida en Venezuela, Andreina Yépez construyó una carrera versátil que le permitió destacarse en distintos géneros televisivos, desde el melodrama clásico hasta la comedia pura, ganándose el cariño del público gracias a su talento histriónico y su capacidad para conectar con la audiencia en múltiples facetas. Fue actriz, modelo, humorista y presentadora, un perfil que la convirtió en una de las figuras más queridas y polifacéticas de la televisión hispana.

Entre sus trabajos más destacados se encuentran memorables participaciones en telenovelas de gran impacto como Por amarte tanto, Pecado de amor y El amor las vuelve locas. También formó parte de programas de entretenimiento icónicos de la región, como Bienvenidos, Cheverísimo y La Guerra de los Sexos, donde aportó su carisma característico.

Su papel más emblemático fue el de "Melao" Urbina en la exitosa telenovela Cosita Rica, escrita por Leonardo Padrón y protagonizada por Rafael Novoa, personaje con el que cautivó a toda Venezuela y que quedó grabado en la memoria colectiva del público. Ese rol de comedia terminó de consolidarla como un ícono dentro del género y le valió un lugar especial en el corazón de sus seguidores. En sus últimos años de vida, Andreina Yépez permaneció radicada en Miami, donde continuó desarrollando su labor en los medios como animadora y comunicadora.

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