27 de agosto de 2026 Inicio
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¿Fin de la era de los celulares?: Elon Musk pronosticó cuando se dejarán de usar los smartphone tradicionales

El empresario tecnológico anticipó el año en que los teléfonos inteligentes podrían quedar obsoletos frente al avance de la inteligencia artificial.

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¿Fin de la era de los celulares?: Elon Musk pronosticó cuando se dejarán de usar los smartphone tradicionales
¿Fin de la era de los celulares?: Elon Musk pronosticó cuando se dejarán de usar los smartphone tradicionales

Elon Musk sostuvo que los smartphones tradicionales podrían quedar obsoletos en los próximos años debido al desarrollo de la inteligencia artificial (IA). Durante una entrevista en el podcast The Joe Rogan Experience, el fundador de Tesla, Neuralink y xAI estimó que el cambio podría producirse entre 2030 y 2031. Según su visión, los dispositivos seguirán existiendo, pero tendrán características muy diferentes a los teléfonos actuales.

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Para Musk, el futuro no estará marcado necesariamente por un nuevo modelo de celular, sino por una modificación profunda en la forma en que se procesa y se accede a la información. Las aplicaciones y los sistemas operativos convencionales dejarían de ocupar el lugar central que tienen actualmente.

El empresario describió a los futuros equipos como una suerte de "nodo periférico" conectado de manera inalámbrica con sistemas de inteligencia artificial. A diferencia de los smartphones actuales, gran parte de la capacidad de procesamiento no estaría dentro del dispositivo, sino en servidores externos.

De esta manera, el aparato tendría principalmente funciones de entrada y salida: permitiría interactuar con el usuario, mostrar imágenes y reproducir sonidos, mientras que las tareas más complejas serían realizadas de manera remota por sistemas de IA.

Musk también anticipó que esta tecnología podría generar contenido en tiempo real a partir de las necesidades o indicaciones de cada persona. "La IA en el servidor se comunicará con la IA en tu dispositivo y generará video en tiempo real de cualquier cosa que puedas imaginar", explicó.

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