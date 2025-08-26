IR A
Bombazo de Netflix: se anunció la fecha de estreno de la segunda temporada una gran serie

La plataforma de streaming ya fijó día y prepara cambios en el equipo creativo y en el elenco para una producción que promete dar que hablar.

El reloj ya empezó a correr y octubre se perfila como el mes ideal para el maratón de esta serie de Netflix.

La noticia del regreso de una de las series más vistas de Netflix del último año se confirmó en un evento realizado en Los Ángeles. Allí, parte del elenco y los responsables creativos compartieron detalles que alimentaron la expectativa de los seguidores.

Rehén una serie que ya se encuentra disponible en Netflix de tan solo cinco episodios que te mantendrán al filo del asiento.
Rehén es la serie de Netflix que te mantiene en vilo con solo 5 capítulos: cuál es la trama de la producción política

El dato más esperado finalmente llegó: la nueva temporada ya tiene fecha oficial y estará disponible en octubre de este año. Junto con el anuncio, también se revelaron cambios detrás de cámara y nuevas incorporaciones que podrían darle un aire distinto a la historia.

Con una primera entrega que supo instalarse en el top 10 mundial durante semanas, el regreso de Nadie quiere esto genera un nivel de expectativa poco habitual para el género. Y no es casualidad: la combinación entre humor, romance y choques culturales resultó ser un cóctel irresistible para el público global.

Nadie quiere esto

Qué se sabe de la segunda temporada de Nadie quiere esto

La primera temporada se mantuvo seis semanas en el top 10 global y logró entrar en el ranking de 89 países, algo que la convirtió en un fenómeno del streaming. Esa base explica por qué Netflix decidió redoblar la apuesta.

En esta nueva entrega, se mantienen Kristen Bell y Adam Brody en los roles de Joanne y Noah, la pareja que descolocó a todos por su química y por la tensión entre sus entornos sociales y religiosos. Además, se suman figuras como Leighton Meester, Michael Hitchcock y Tovah Feldshuh.

En cuanto al equipo creativo, se incorporan Jenni Konner y Bruce Eric Kaplan, dos nombres ligados al éxito de Girls en HBO. Ellos serán los nuevos showrunners, aportando una mirada diferente, aunque siempre con Erin Foster como pieza clave del proyecto.

Sobre la trama, trascendió que el primer episodio llevará por título Dinner Party. Los adelantos sugieren que seguirá explorando las tensiones entre la pareja central y su entorno, al tiempo que dará mayor desarrollo a personajes secundarios como Sasha y Rebecca, quienes ya habían generado interés en la primera temporada.

La expectativa gira en torno a cómo se combinarán las historias personales con los conflictos familiares y culturales que la serie plantea. Además, la aparición especial de Meester —pareja real de Brody— suma un atractivo que los fanáticos ya comentan con entusiasmo.

Nadie quiere esto

El reparto de Nadie quiere esto

  • Kristen Bell como Joanne
  • Adam Brody como Noah
  • Justine Lupe como Morgan
  • Timothy Simons como Sasha
  • Jackie Tohn como Esther
  • Michael Hitchcock como Henry
  • Paul Ben-Victor como Ilan
  • Sherry Cola como Ashley
  • Shiloh Bearman como Miriam
  • Stephanie Faracy como Lynn
  • Emily Arlook como Rebecca
  • Tovah Feldshuh como Bina

Tráiler de Nadie quiere esto

Cuándo se estrena Nadie quiere esto en Netflix

El estreno mundial será el 23 de octubre de 2025, fecha en la que todos los episodios estarán disponibles de manera simultánea en la plataforma.

Con nuevos showrunners, un elenco renovado y la promesa de escenas más arriesgadas, la segunda temporada llega en un contexto donde las comedias románticas buscan reinventarse.

