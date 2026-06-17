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17 de junio de 2026 Inicio

En El Chiringuito explotaron de bronca contra Lionel Messi tras goleada de la Selección argentina

Un periodista del programa hizo un extenso reclamo luego del triunfo por 3-0 de la Albiceleste y el triplete del capitán por una polémica jugada que no fue sancionada. "Todos sabemos que si no se llama así... No es debatible", estalló.

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La marca de Lionel Messi contra el argelino. 

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Un periodista de la señal televisiva El Chiringuito estalló de bronca contra Messi, pese a aclarar que le pareció "extraordinaria" su actuación en el Kansas Stadium. "No se puede estar jugando toda la vida con red. La realidad es que ayer Messi en la primera parte tenía que haber sido expulsado".

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"El Messi futbolístico de ayer es extraordinario, con su edad hacer un hat-trick en una Copa del Mundo, pero no se puede estar jugando toda la vida con red. Todos sabemos que si no se hubiera llamado Leo Messi, hubiera sido expulsado. Todos sabemos que esa entrada a Amandi es roja", insistió.

La jugada de Lionel Messi ante Argelia que reclamaron desde España

Al minuto 30 del primer tiempo el capitán de la Selección argentina intentó robar la pelota en la salida de la defensa argelina, cuando, ante la duda del defensor central Aïssa Mandi, disputan la pelota en una jugada donde roza la pantorrilla de su rival, que termina cayendo sobre el césped. Si bien el árbitro sancionó la jugada como falta, decidió no aplicar ninguna tarjeta.

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