En El Chiringuito explotaron de bronca contra Lionel Messi tras goleada de la Selección argentina Un periodista del programa hizo un extenso reclamo luego del triunfo por 3-0 de la Albiceleste y el triplete del capitán por una polémica jugada que no fue sancionada. "Todos sabemos que si no se llama así... No es debatible", estalló. Por Agregar C5N en









La marca de Lionel Messi contra el argelino. Captura mejorada con IA

La impresionante actuación de Lionel Messi en el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026, protagonista de un hat-trick ante Argelia, trajo polémica en España, donde pidieron la expulsión del rosarino en una jugada donde disputa la pelota contra Aïssa Mandi y el árbitro polaco, Szymon Marciniak, consideró que no existió falta de tarjeta. "Todos sabemos que si no se llama así... No es debatible", señalaron.

Un periodista de la señal televisiva El Chiringuito estalló de bronca contra Messi, pese a aclarar que le pareció "extraordinaria" su actuación en el Kansas Stadium. "No se puede estar jugando toda la vida con red. La realidad es que ayer Messi en la primera parte tenía que haber sido expulsado".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elchiringuitotv/status/2067202945788092613&partner=&hide_thread=false "A MESSI NO lo QUIEREN EXPULSAR".



"ES ROJA... NO es DEBATIBLE".



@JLSanchez78, más rotundo que nunca tras el hat-trick del argentino. pic.twitter.com/P1JLZAqxha — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 17, 2026 "El Messi futbolístico de ayer es extraordinario, con su edad hacer un hat-trick en una Copa del Mundo, pero no se puede estar jugando toda la vida con red. Todos sabemos que si no se hubiera llamado Leo Messi, hubiera sido expulsado. Todos sabemos que esa entrada a Amandi es roja", insistió.

La jugada de Lionel Messi ante Argelia que reclamaron desde España Al minuto 30 del primer tiempo el capitán de la Selección argentina intentó robar la pelota en la salida de la defensa argelina, cuando, ante la duda del defensor central Aïssa Mandi, disputan la pelota en una jugada donde roza la pantorrilla de su rival, que termina cayendo sobre el césped. Si bien el árbitro sancionó la jugada como falta, decidió no aplicar ninguna tarjeta.