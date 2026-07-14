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14 de julio de 2026 Inicio

Lionel Messi, el nuevo William Wallace: por qué Escocia apoya a la Selección argentina contra Inglaterra

Los escoceses, siempre en tensión con sus vecinos, se derriten ante la Albiceleste y hasta le dedican canciones a Diego Armando Maradona para convertirse en uno de los principales grupos de hinchas que apoyan al equipo de Lionel Scaloni en la semifinal del Mundial 2026.

Agustín Avenali
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Agustín Avenali
Hinchas escoceses caracterizados como Diego Armando Maradona

Hinchas escoceses caracterizados como Diego Armando Maradona, a quien agradecen por la Mano de Dios a los ingleses.

Redes sociales

Mientras avanza la lenta espera por el choque de la Selección argentina ante Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026, en distintas partes del mundo van tomando partido por alguno de los dos equipos, en un verdadero clásico. Entre los más ruidosos se encuentran los escoceses, tradicionales rivales de sus vecinos (que se llaman entre sí Auld Enemies, "viejos enemigos"), quienes se volcaron en masa a apoyar a la Albiceleste y a unir a Lionel Messi con la figura de William Wallace.

La artista hizo una confensión sobre por cuál de los dos equipos hinchará este miércoles.
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Cualquiera que le moje la oreja a los ingleses se convierte en amigo cercano de los escoceses, quienes idolatran a Diego Armando Maradona y le dedican una canción en las hinchadas, basada en el cántico tradicional infantil Hokey Cokey: "Pones tu mano izquierda adentro, tu mano izquierda afuera... hacés el Hokey Cokey y das una vuelta, hacés el Hokey Cokey y metés un gol, ¡de eso se trata! ¡Oh, Diego Maradona, el mandó a los ingleses afuera, afuera, afuera!", reza la letra, en referencia a la Mano de Dios del 22 de junio de 1986.

Además, una divertida campaña viral en Escocia volvió a encender la complicidad entre ambas naciones al recordar que Alexander Watson Hutton, un maestro nacido en Glasgow, fundó nuestra primera liga en 1893 y es considerado "el padre del fútbol argentino". "Escocia literalmente le enseñó a Argentina cómo jugar a este juego. Messi solo está ejecutando nuestros planes de estudio", bromean. También recuerdan el debut goleador de Diego Maradona con la Selección en el mítico Hampden Park de Glasgow en 1979 y, por supuesto, la eliminación del Mundial 1986.

La campaña recuerda también que con cerca de 100.000 descendientes en nuestro suelo (la mayor diáspora escocesa fuera del mundo angloparlante), su huella es imborrable: desde la Patagonia, cuya industria ovina fue moldeada por pastores escoceses en el siglo XIX en un paisaje que describen como "la Isla de Skye pero con pingüinos", hasta el tradicional colegio St Andrew's de Buenos Aires, que aún mantiene su banda de gaitas.

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El origen de la rivalidad entre Escocia e Inglaterra

Los escoceses tienen una gran pica con los ingleses desde las Guerras Independentistas de Escocia. Cada vez que se enfrentan a Inglaterra en un partido de fútbol o de rugby, lo viven como un verdadero clásico, al estilo de Argentina-Brasil.

Actualmente, Escocia es parte del Reino Unido, pero existe en el país un movimiento independentista muy fuerte que pretende separarse del Palacio de Buckingham. De hecho, en 2014 ocurrió un referendo en el que se le preguntó a los escoceses si querían separarse del Reino Unido: el 55.3% dijo que no, mientras que el sí captó un 44,7% de los votos, por lo que el resultado estuvo muy cerrado y hay varios políticos en el país que intentan impulsar un nuevo referendo a futuro.

En ese marco, surge la imagen de William Wallace, un caballero del siglo XIII —inmortalizado en la cultura popular por la película Corazón Valiente— que lideró la resistencia de su pueblo contra la opresión del rey Eduardo I de Inglaterra durante las Guerras de Independencia. Su histórica victoria en la batalla del Puente de Stirling en 1297 demostró que un ejército de plebeyos y campesinos armados con lanzas podía derrotar a la caballería pesada de la potencia militar de la época, un hito de rebeldía y orgullo que forjó la identidad escocesa en oposición a la inglesa.

Lionel Messi, el William Wallace del siglo XXI

Mientras el mundo aguarda el cruce entre Argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026, una imagen hecha con IA de Messi como si fuera William Wallace recorrió las redes sociales.

Aparece como si fuera una tapa del diario del independentismo escocés The National, que lo señala como su "esperanza de semifinal" para evitar un nuevo título de su histórico rival con el que ya "vienen cargoseando durante 60 años".

Lionel Messi, reivindicado como William Wallace.

Lionel Messi, reivindicado como William Wallace.

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