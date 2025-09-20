IR A
Bomba: vuelve a LAM una expanelista tras su pelea con Ángel de Brito

El conductor invitó a una "angelita", a pesar de su escandalosa salida del programa dos años atrás. SI bien no se efectivizó la fecha, la invitación se hizo pública.

El conductor de LAM, Ángel de Brito, había informado los nombres de las "angelitas" que iban a formar parte del 2025 y hubo cambios. Sin embargo, nadie esperaba la llegada de una conocida que renunció al programa en 2023 envuelta en un escándalo. ¿De quién se trata?

Ángel De Brito sorprendió con sus palabras vinculadas al futuro de LAM.
Ángel De Brito se refirió a una polémica interna de LAM: "Quiere tu lugar, ojo..."

Sucede que todo se generó luego de la pelea de Karina Iavícoli con María Fernanda Callejón en Intrusos. Debido a la repercusión que generó en todos lados eso, apareció la respuesta de una expanelista: Andrea Taboada. “Divina Iavícoli en LAM. Espléndida”, escribió en un tuit.

A lo que la cuenta oficial del programa escribió: “¿Cuándo venís, Taboada?”. Ante esto, De Brito citó el tuit y escribió: "Está invitada siempre, pero respondió que no podía las últimas veces".

Sin embargo, Andrea no se pronunció al respecto ni aceptó la propuesta, pero todo parece indicar que la semana que viene ocupará el lugar de una de las angelitas como invitada. Pero resta saber si Adrián Pallares y Rodrigo Lussich la habilitan, ya que ella pertenece a Intrusos.

