Bomba: se filtró parte de la letra del nuevo tema de Shakira y Karol G con palos para Piqué y Anuel

La mexicana Andrea Meza, conductora de la cadena Telemundo, adelantó en su programa dos de las frases más picantes que incluye TQG. La primera la canta Karol G y sostiene: "Al menos conmigo, yo te mantenía bonito". La referencia apuntaría a Anuel, con quien terminó su relación en marzo de 2021.

El segundo verso, interpretado por Shakira, no deja dudas sobre el destinatario. La colombiana sigue disparando contra Piqué y su nueva pareja, Clara Chía Marti: "Tú saliendo a buscar comida fuera y yo pensando que era la monotonía", sostiene en una de las estrofas.

La propia Karol G reveló en una entrevista con The New York Times que el tema se titula TQG por "Te quedó grande", una expresión que Shakira utilizó en la Session #53. "Ella dijo: 'Dios mío, gracias. Esas letras son perfectamente como me siento en este momento'", aseguró la cantante de 32 años.

Posteo Karol G y Shakira sobre el lanzamiento de TQG Instagram @karolg

Shakira es una sirena de brazos amarrados en la portada de su nuevo single "Copa vacía"

Shakira tiene bajo su manga el lanzamiento del tema musical Copa vacía en colaboración con el cantante colombiano Manuel Turizo y las redes sociales difundieron parte de su nueva canción. De acuerdo a lo publicado por varios medios latinoamericanos, la filtración se produjo por un fallo de una plataforma de música online, lo que dejó entrever como será su próximo trabajo.

En la imagen del poster se ve como la colombiana aparece vestida como una sirena con sus brazos amarrados, flotando en el aire. Por si fuera poco, también trascendió una parte del estribillo de la canción. Al parecer Shakira canta sobre una relación que la deja insatisfecha y lo hace en un ambiente playero, de estilo retro, con cabellera rubia.

"Hace rato, tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía", reza el tema de la artista latina que se impondrá en la industria un mes después de la BZRP Music Sessions #53, la exitosa alianza entre la cantante y el productor argentino Bizarrap.