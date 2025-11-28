Bomba en LAM: Ángel de Brito reveló el nombre de la angelita que iba "borracha"

El periodista y conductor del programa dio información sin filtro de las internas del programa y expuso a una excompañera.

El conductor de LAM, Ángel de Brito, se cansó de esconder las internas del programa y empezó a ventilar todas las verdades sobre el equipo. Fue entonces que no tuvo ningún problema en revelar que hay una de las excompañeras que “vino un montón de veces borracha”.

Si bien la panelista ya no está más, no puede olvidar las cosas que le afectaron. De Brito contó que Fernanda Iglesias era la panelista que generaba ciertas molestias en el equipo.

“Están de testigos todos los que estaban en ese momento… hubo un día que no pudo hablar y le dijimos que no hable porque estaba tirada ahí, doblada ”, indicó.

Este comentario generó sorpresa porque era algo que no habían contado, y también porque es una conducta extraña. Iglesias todavía no dio su versión de los hechos, pero se espera que salga a desmentir las declaraciones del conductor.

La conductora de Sálvese Quien Pueda en América, Yanina Latorre, opinó sobre la decisión de Carolina Pampita Ardohain de cobrar por las entrevistas , algo que no se sabía hasta el momento y sorprendió. Ante esto, consideró que la decisión vuelve “fría” a la modelo.

Fue la misma Pampita quien contó: "Yo, para ir a programas, tengo un presupuesto. Así que, si en algún momento el presupuesto está, iría encantada. Yo, la verdad, que prefiero quedarme en mi casa con mis hijos porque trabajo casi todos los días".

Yanina Latorre Pampita Redes sociales

A lo que la panelista de LAM no perdonó y reveló: "Estoy totalmente en contra, cuando te llaman de invitada para hacer una nota me parece que no tenés que cobrar".

Por último, agregó: "Yo no voy a programas de televisión, salvo a lo de Georgina, que es amiga. Hay determinados lugares donde te sirve ir, que te ves desde otro lugar, te hacen una buena nota. Es tan un negocio que te volvés un poco fría”.