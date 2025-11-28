IR A
IR A

Bomba en LAM: Ángel de Brito reveló el nombre de la angelita que iba "borracha"

El periodista y conductor del programa dio información sin filtro de las internas del programa y expuso a una excompañera.

Ángel de Brito ventiló las intimidades.

Ángel de Brito ventiló las intimidades.

El conductor de LAM, Ángel de Brito, se cansó de esconder las internas del programa y empezó a ventilar todas las verdades sobre el equipo. Fue entonces que no tuvo ningún problema en revelar que hay una de las excompañeras que “vino un montón de veces borracha”.

De Brito presentó a Denise Dumas.
Te puede interesar:

Ángel de Brito presentó a la nueva angelita de LAM: quién es la famosa

Si bien la panelista ya no está más, no puede olvidar las cosas que le afectaron. De Brito contó que Fernanda Iglesias era la panelista que generaba ciertas molestias en el equipo.

“Están de testigos todos los que estaban en ese momento… hubo un día que no pudo hablar y le dijimos que no hable porque estaba tirada ahí, doblada”, indicó.

Fernanda Iglesias

Este comentario generó sorpresa porque era algo que no habían contado, y también porque es una conducta extraña. Iglesias todavía no dio su versión de los hechos, pero se espera que salga a desmentir las declaraciones del conductor.

La guerra menos esperada: Yanina Latorre no perdonó a Pampita y contó una intimidad

La conductora de Sálvese Quien Pueda en América, Yanina Latorre, opinó sobre la decisión de Carolina Pampita Ardohain de cobrar por las entrevistas, algo que no se sabía hasta el momento y sorprendió. Ante esto, consideró que la decisión vuelve “fría” a la modelo.

Fue la misma Pampita quien contó: "Yo, para ir a programas, tengo un presupuesto. Así que, si en algún momento el presupuesto está, iría encantada. Yo, la verdad, que prefiero quedarme en mi casa con mis hijos porque trabajo casi todos los días".

Yanina Latorre Pampita

A lo que la panelista de LAM no perdonó y reveló: "Estoy totalmente en contra, cuando te llaman de invitada para hacer una nota me parece que no tenés que cobrar".

Por último, agregó: "Yo no voy a programas de televisión, salvo a lo de Georgina, que es amiga. Hay determinados lugares donde te sirve ir, que te ves desde otro lugar, te hacen una buena nota. Es tan un negocio que te volvés un poco fría”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Gustavo Sylvestre: "Quisieron cerrar C5N y acá estamos"

Más de 30 ganadores y una noche inolvidable.

Martín Fierro de Cable 2025: todos los ganadores de una noche inolvidable

últimas noticias

play
Una producción que combina humor, sensibilidad y vínculos inesperados.

Este es uno de los últimos éxitos de Tom Hanks y está siendo de lo más visto de Netflix: cuál es la trama

Hace 11 minutos
Las nuevas pautas marcan un proceso más descentralizado y con mayor presencia de talleres privados.

Cuáles son los últimos cambios que tuvo la VTV y qué debés saber si vas a hacer el trámite

Hace 14 minutos
Los especialistas señalan que esto ocurre porque los espectadores perciben a los más indefensos como seres que necesitan protección.

Por qué hay personas que sufren más por un perro que por una persona cuando ven una película

Hace 14 minutos
Este jugador fue clave en el Mundial de Francia 1998.

Pasó de hacer un gol en el Mundial y jugar con Maradona a alejarse hace 20 años del fútbol

Hace 14 minutos
La estrella de Hollywood reveló detalles sobre su reciente soltería tras el divorcio.

Nicole Kidman habló por primera vez de su divorcio y reveló qué figuras de Hollywood la acompañan en el proceso

Hace 16 minutos