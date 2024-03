Bomba en Gran Hermano: una participante reveló que abandonará la casa

Desde que ingresó Mauro, la relación entre Catalina Gorostidi y Juliana Scaglione no es la misma, y con la llegada de Alfa terminó de romperse. La médica reveló que tiene ganas de abandonar el reality, pero que antes de irse va a armar una última estrategia.

La idea de Cata era poder participar nuevamente del juego, pero sin la intención de ganar. En un stream admitió que saber que tiene mucho hate y eso no le iba a permitir llegar lejos. Pero en este caso, lo que no esperaba era pelearse con Furia.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TronkOficial/status/1773587300439437672&partner=&hide_thread=false Cata se quiere ir pero antes de eso va a dejar la casa prendida fuego y me parece PERFECTO, ella va a servir show hasta su último día. pic.twitter.com/2LGt1tXS6M — TRONK (@TronkOficial) March 29, 2024

En una reunión con algunos de sus compañeros aseguró que Juliana está diferente y no es la misma de antes. Además, no le perdona que no haya estado con ella cuando Alfa llegó a la casa, aun viendo cómo le repercutió a su ánimo.

Pero su jugada no será como todos lo esperan porque no se irá por abandono. En primer lugar, va a generar que la casa quede en contra unos de otros y luego usará la estrategia de pedir que la saquen a Furia para que el fandom se enoje y la saque a ella. ¿Lo logrará?

Piden expulsión directa para Furia de Gran Hermano por un polémico dicho

Una de las participantes con más contenido en la casa es Juliana Scaglione y se generó un fandom imbatible que logró sacar de la casa a todos los que pedía, sin embargo, en las últimas horas hasta su propio público se le puso en contra por un polémico dicho y piden expulsión directa. ¿Se va Furia de Gran Hermano?

Embed FURIA diciendo que traigan otro carro de comida para que coma ARIEL xq vino grandote #GranHermano pic.twitter.com/lb1lU0vwbq — aaron (@aarontsuarez) March 27, 2024

Desde que Alfa llegó a la casa, ella se le pegó porque confesó ser su fanática número uno. Pero cuando ingresó Ariel para contrarrestar la figura del exintegrante de la casa, Furia tuvo una serie de comentarios que fueron cancelados en redes sociales.

"Si vos comés (en referencia a Mauro), imaginate lo que come ese muchacho. Quisiera que esté entrando un carrito de super tipo doce del mediodía con comida para Ariel para que no se coma todo, porque ese muchacho tiene que comer también, vino grandote, nada más voy a decir", concluyó y por eso piden su expulsión. ¿Se hará efectiva?