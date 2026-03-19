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Bomba en Gran Hermano: quién es la famosa que estaría lista para reemplazar a Andrea del Boca

Ante la posibilidad de que la actriz abandone definitivamente del reality por sus problemas de salud, la producción del programa habría llegado a un acuerdo económico con una destacada y emblemática figura. De quién se trata.

Andrea del Boca dejaría definitivamente la casa de Gran Hermano.

Andrea del Boca dejaría definitivamente la casa de Gran Hermano.

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La posible salida definitiva de Andrea del Boca ante una complicación de salud generó fuertes rumores sobre la llegada de Graciela Alfano a la casa de Gran Hermano. Si bien no hay confirmación de que la actriz esté decicida a abandonar la competencia, la entrada de la exvedette sería de gran impacto, tanto para la audiencia como para los jugadores.

La actriz tuvo un pico de estrés y se evaluó su salud en una junta médica.
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Ángel de Brito reveló la información en LAM, donde contó que las conversaciones entre el entorno de Alfano y el canal ya están avanzadas. "Su representante viene negociando desde hace días con Telefe para que ingrese a la casa en abril", aseguró el conductor sobre este gran movimiento.

"Escuchó la oferta, le interesó y ya pasaron a la instancia económica", aseguró el conductor ante todo su panel. El periodista brindó detalles precisos sobre este acuerdo que, de concretarse, sacudirá la televisión.

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De Brito remarcó que la coincidencia con la salida de Del Boca no es casualidad: la producción evaluó nombres y la figura de Alfano apareció como una clara alternativa. El periodista señaló que las partes ya discuten los últimos detalles del contrato.

No está claro si el posible ingreso incluiría un plazo determinado dentro del reality. Sin embargo, el conductor remarcó que la idea principal es que la exvedette entre para jugar y generar contenido. Su presencia promete sumar mucho picante a un juego que ya viene cargado de fuertes polémicas.

La eventual llegada de Alfano abre interrogantes dentro de la edición de Gran Hermano Generación Dorada. Una de las participantes que podría reaccionar con intensidad es Yanina Zilli, la única exvedette del grupo, quien protagonizó varios cruces con Del Boca desde el comienzo de la competencia.

Graciela Alfano
Graciela Alfano reemplazaría a Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada a partir de abril.

Graciela Alfano reemplazaría a Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada a partir de abril.

De todas formas, no está confirmado que Andrea del Boca abandone el certamen. Su abogado, Juan Pablo Fioribello, acordó la actualización de las cláusulas y mejoró su sueldo tras la salida transitoria de la actriz por dolores gastrointestinales, sumados a un aumento de la presión arterial.

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