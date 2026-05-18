Horacio Marín anunció que "el objetivo es que el Estado cobre dividendos de YPF desde 2028"

El presidente de la empresa lo confirmó después de que se anunciara una inversión vinculada al RIGI por u$s25 mil millones para el proyecto LLL Oil. "Lo que el presidente Milei me pidió es que genere valor para los accionistas, que somos todos", expresó.

El presidente de YPF, Horacio Marín , anunció que apunta a que desde 2028 se distribuyan dividendos a los accionistas, incluido al Estado como socio principal de la compañía debido a que tiene el 51% del paquete accionario. Además, celebró la inversión vinculada al nuevo Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por u$s25 mil millones para el proyecto LLL Oil , por lo que se convertirá en una de las iniciativas más ambiciosas de la historia en torno a la exportación de petróleo.

En diálogo con Infobae en Vivo, Marín confirmó que la compañía buscará distribuir dividendos, en línea con un pedido del mandatario Javier Milei. "A partir del 2028 nuestro objetivo es tratar de empezar a dar dividendos y que el Estado vaya a cobrar dividendos de YPF. Lo que el presidente Milei me pidió es que genere valor para los accionistas, que somos todos" , expresó.

En tanto, se refirió a la inversión anunciada por la empresa petrolera en el marco del RIGI y remarcó el nivel de actividad: "Era parte de nuestro programa de desarrollo total de Vaca Muerta. Este año vamos a estar en más de 250.000 barriles propios. El año que viene va a ser muy alta la producción y vamos a seguir creciendo hasta llegar a 600.000 o 700.000 barriles. Estamos hablando de u$s7.000 millones anuales que se van a generar en divisas".

También destacó los envíos al exterior vinculados a LLL Oil, ya que YPF calcula que las exportaciones representarán u$s6.000 millones al año para 2032: "En estas áreas pasamos de 2.000 a 55.000 barriles en 18 meses. Con todo el desarrollo que vamos a hacer, la idea es llevarlo a 240.000 y generar exportaciones por u$s100.000 millones".

En este marco, Marín expuso que en junio la empresa pedirá adherir el LNG en el RIGI: "Todo este desarrollo va a generar muchos puestos de trabajo. Hay muchas obras y mucho trabajo de metalmecánica, no es solamente en Neuquén. Cuando aprendés a trabajar a lago plazo, no importa lo que pasa hoy, mañana o pasado. Es ruido. Lo que hay que ver es cuán sólido es el proyecto y qué sólida es la legislación. Sin RIGI, todas estás cosas no hubieran podido hacerse, porque da seguridad jurídica y cambiaria. Por eso vienen los inversores extranjeros y también porque hay un gobierno que es business friendly".

El anuncio de una inversión millonaria en YPF vinculada al RIGI

El Gobierno nacional, a través del presidente de YPF, Horacio Marín, anunció el viernes una inversión vinculada al nuevo Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por u$s25 mil millones para el proyecto LLL Oil y se convertirá en uno de los más ambiciosos de la historia en torno a la exportación de petróleo, para los que prevén un ingreso de u$s100 mil millones.

El CEO de la empresa estatal compartió un comunicado, en su cuenta de X, en el que muestra el mapa de la zona donde se realizará la importante inversión y aseguró que el proyecto servirá para "acelerar el desarrollo de Vaca Muerta". Según informó Infobae, el potencial productivo de las zonas contiguas a la reserva de hidrocarburos se potenciará y lograrán una eficiencia que permitirá competitividad a niveles internacionales.

"Se trata del programa de exportación de petróleo más importante de la Argentina y el mayor presentado bajo el RIGI", mencionó Marín, quien dejó un mensaje en el que augura que el proyecto dará rédito a futuro. "Pero esto es mucho más que una inversión. Es el inicio de una nueva etapa. Todo lo que hicimos hasta ahora no tiene comparación con lo que viene en los próximos dos años", subrayó.

En ese sentido, las previsiones estiman que realice la perforación de 1.152 pozos, con la intención de llegar a una producción de 240.000 barriles de petróleo por día a partir del año 2032. "Lo vamos a lograr con pasión, con la milla extra y con ejecución de excelencia. Estamos construyendo una compañía y una industria de clase mundial", concluyó Marín.