Benjamín Amadeo: "Muchas veces necesité ser salvado"

"Me dejo llevar por lo que me surge al hacer las canciones", afirmó Benjamín Amadeo.

"La letra de la canción habla de un último intento de una relación muy intensa, por eso se me ocurrió esta analogía de la máquina, porque sentís que tenés solo una oportunidad para rescatar uno de esos animalitos de toda la pila. En esa situación hay un pequeño vértigo porque no sabés si vas a poder agarrarlo. Las garras, por lo general, no son del todo confiables. Es un choreo, vamos a decir la posta", contó entre risas el artista en diálogo con C5N .

"Se me ocurrió que tenía cierto punto de conexión con lo que yo estaba contando y me gustó la idea de representar la historia de este modo. A mí me gusta en mis videos, trato porque a veces no sale, de agregar algún condimento original. Invito a que vayan a verlo que está en YouTube ya rotando y coméntenme a ver qué les pareció. Por mi parte, yo disfruté mucho grabándolo. Además hacía frío así que me vino re bien el traje de oso"", acotó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por C5N (@c5n)

Benja definió al oyente ideal de Sálvame: "Siento que puede ir dedicada a alguien que siente que está por vivir el final de una relación, lo cual es difícil porque una vez que algo se rompe, ya está y no podés volver a ser esa persona de antes. Ese cambio es muy interesante. Pero en el proceso en que eso está rompiendo la situación es muy dolorosa. A mí se me ocurrió esta historia. Tenía dos frases escritas rondando y se terminó de armar en modo canción. Me gusta escribir canciones de letras que suponen cierta angustia pero en el que la música es muy alegre. Pienso en las canciones de Karina La Princesita, ponele, ¿cuántas canciones de ella hemos bailado y cantado a los gritos y que, por ahí, las letras te detenés a leérlas y proponen otro estado emocional? La cumbia viene a traer eso. Es el género de la alegría junto con el cuarteto".

Sobre el nombre de la canción, el artista confiesa que "muchas veces necesité ser salvado y muchas veces me han tendido la mano correcta. También me he salvado más de una vez. Lo importante para ser salvado es querer serlo, ese es el truco. Tener la voluntad, tener la claridad de que uno va a acompañar ese acto de salvataje. Recuerdo con mucho cariño cuando fui salvado y espero alguna vez poder ofrecerle ese mismo favor a alguien".

Amadeo se anima a probar distintos géneros musicales en una época de recelo entre el público de cada estilo. En cuanto a quienes critican su versatilidad es determinante: "No me hago cargo de esa crítica entre géneros porque me vale hacer lo que tenga ganas, la verdad. Es un poco caprichoso mi comportamiento ¿No? Pero bueno, me dejo llevar por lo que me surge al hacer las canciones. Siento que pierdo mucho si me pongo a pensar 'yo debería hacer más de este género y no tanto de este otro´. Trato de hacer canciones que me gusten cantar en vivo y que me representen. Me siento muy libre en ese sentido".

Planes a corto y mediano plazo, muchos y variados. Entre ellos, un recital con temas inéditos: "El 17 de noviembre de este año voy a estar en el Vorterix con Sálvame y todas las canciones que vamos a ir sacando ahora. Tenemos planeados lanzamientos de aquí a esa fecha. No se lo pueden perder".