Bake Off Famosos: revelaron la oscura razón detrás de la eliminación de Karina Jelinek

A través del programa radial Yanina 107.9, Yanina Latorre se encargó de revelar qué pasó durante las grabaciones de Bake Off Famosos. "El otro día me contaron que tuvieron que parar la grabación porque a Jelinek le dio un ataque de pánico porque no pudo hacer un cupcake", comenzó por expresar.

Pero, contrario a lo que parecía ser la razón detrás de su mal desempeño culinario, la conductora del programa radial señaló: "En realidad, un productor me dijo que estaba muy pasada de copas y no podía mantenerse en pie". Ante esto, la modelo quedó muy mal parada y decidió responderle en su cuenta de Instagram.

Embed - "A Karina Jelinek le dio un ATAQUE DE PANICO porque NO pudo hacer un CUPCAKE"



- "Un PRODUCTOR me dijo que fue BORRACHA"



Betular, Damian De Santo, Maru Botana, Callejero Fino, Wanda, Iudica LO NOTARON #BakeOffFamosos pic.twitter.com/jEFiNol5HK — Yanina Latorre - Fan (@YaninaLatorreTV) October 1, 2024

A través de sus historias, Karina Jelinek comenzó por escribir: "Aww @yaninalatorre, ¿en serio pensas que me agarró un ataque de pánico por hacer un cupcake? La grabación fue por la mañana y tampoco a esa hora tomo aperitivos como dijiste". Así, desmintió toda la información brindada por la panelista de LAM en la radio.

Para finalizar, remarcó: "Es muy feo sufrir ataques de pánico y que algunas personas no entiendan. Gracias a Dios lo fui superando de a poco. Me encanta como informas las cosas, pero en esta erraste. Si tenés alguna duda, no me molesta que me preguntes". Con todo esto, dejó en claro que no quedó para nada feliz con la acusación.

Por el lado de Latorre, decidió contestarle: "¡Hermosa! ¡La data la pasó la producción! Besos. ¡Igual fue hace meses! No entiendo este posteo".

Karina Jelinek y Yanina Latorre pelea historias Bake Off El llamativo ida y vuelta entre Karina Jelinek y Yanina Latorre. Capturas Instagram

Los mejores memes del regreso de Bake Off Famosos: Karina Jelinek, la favorita

El programa culinario Bake Off Famosos regresó a la televisión de la mano de Telefe y los fanáticos del show rápidamente hicieron virales múltiples memes con respecto a lo que se vivió en la primera emisión.