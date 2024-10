Karina Jelinek, eliminada en la primera ronda de Bake Off famosos: "No puedo con esto"

La modelo tuvo su debut y despedida en el reality de pastelería de Telefe que conduce Wanda Nara. Cocinó unos cupcakes caracterizados con su debut en la moda pero no bastó. Al final tuvo su descargo.

En el comienzo de Bake Off famosos en Telefe, con la conducción de Wanda Nara, quedó afuera Karina Jelinek en la primera ronda: “No puedo estar pasando por este momento, esto es una pesadilla. No me puedo ir en la primera”.