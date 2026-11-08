8 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Horóscopo de hoy, lunes 9 de noviembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este lunes 9 de noviembre de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

La Luna llena en Géminis tendrá lugar el 24 de noviembre de 2026 y pondrá el foco en la comunicación, las ideas y los vínculos cercanos.
Te puede interesar:

Luna llena en Géminis de noviembre 2026: cómo impacta en todos los signos del Zodíaco

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

No abandone su vida social, salga con sus amigos. Encontrará distintas formas de ganar dinero. Le darán la oportunidad laboral que esperaba. Empezará a notar cambios en su cuerpo.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Le apetecerá estar a solas con su pareja. Tendrá que afrontar un cuantioso gasto que no esperaba. No caiga en la irritación ante cualquier contratiempo laboral. Estado físico y mental bueno.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Buen momento en su vida sentimental. Compre lo que lleva tanto tiempo soñando. La disciplina en el trabajo va a tener buenos resultados. Coma mejor y no abuse de las grasas.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

No caiga en esa aventura sentimental, no es de fiar. Sea cauto al gastar el dinero ahorrado. Se sentirá bastante seguro entre sus superiores. El estrés es la causa de su malestar; relájese.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Su vida afectiva va a cobrar un gran protagonismo. El nuevo puesto de trabajo le reporta mayores beneficios. Ciertas trabas laborales, no deben preocuparle. Huya de las comidas grasientas, picantes o con especias.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Con el amor, conseguirá ese ansiado equilibrio. Su economía marcha bien, empieza a obtener beneficios. Los planetas le ayudarán en ese problema laboral. Ponga más orden en las comidas.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Puede obtener lo que quiera de su pareja. Si ahorra, pronto podrá hacer esa compra deseada. En el trabajo, recibirá un merecido reconocimiento. Un buen estado de salud le acompaña en todo momento.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Tenga más sensibilidad, especialmente con sus amigos. Gaste siempre una moneda menos de lo que gane. En el trabajo, manténgase en un plano discreto. Está débil de salud, aliméntese mejor.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Los gestos complacientes pueden llevarle a suposiciones confusas. La actitud de su socio dificulta sus planes de ahorro. Ponga en práctica en el trabajo sus dotes de líder. La salud puede mejorar haciendo un viaje tranquilo.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Todo es positivo en el plano amoroso. Ahora lo más inteligente es no gastar. Su trabajo puede peligrar por su falta de puntualidad. Si fuma, intente disminuir el consumo.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Todo es positivo en el plano amoroso. Ahora lo más inteligente es no gastar. Su trabajo puede peligrar por su falta de puntualidad. Si fuma, intente disminuir el consumo.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Día espléndido en el amor. Los negocios con amigos pueden dar buenos resultados. Hoy le felicitarán por su trabajo. Posible caída del cabello, consúltelo con su médico.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 8 de noviembre

Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 7 de noviembre

Enterate qué depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 6 de noviembre

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 5 de noviembre

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 4 de noviembre

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, martes 3 de noviembre

Rating Cero

Osvaldo Laport y Viviana Sáez se mudaron a una casa en Benavídez con muelle propio y salida directa al río Luján.

Salida al río y una entrada única: así es la casa de Osvaldo Laport

Manuela Pal construyó una extensa trayectoria en la televisión, el teatro y la ficción argentina.

Qué fue de la vida de Manuela Pal, una de las "villanas" de Casi Ángeles

La habitación de Flavia Palmiero se destaca por su amplitud, los tonos neutros y una decoración de estilo moderno.

Elegancia funcional y mucho orden: como es la habitación de Flavia Palmiero

Esta fue la aparición de Milo Ventimiglia en una reconocida serie policial antes de triunfar en This Is Us.

Así fue la sorpresiva aparición de Milo Ventimiglia en una serie policial antes del éxito de This Is Us

Mauro Icardi fue denunciado por agredir físicamente a su hija mayo, fruto de su vínculo con Wanda Nara.

Le concedieron la eximición de prisión a Mauro Icardi

Emanuel Noir fue detenido por agredir a un policía en Entre Ríos. Podría recuperar su libertad el martes 10.

Dieron más detalles de la agresión del cantante de Ke Personaje: cuándo podría recuperar la libertad

últimas noticias

Santiago Peña, expresidente de Paraguay destituido por juicio político.

"Voy a ser tu huésped por mucho tiempo", le aseguró Santiago Peña al jefe del regimiento donde está detenido

Hace 40 minutos
Axel Kicillof tras el primer discurso de León XIV: Hay que tomar nota de todo lo que dijo el Papa

Axel Kicillof tras el primer discurso de León XIV: "Hay que tomar nota de todo lo que dijo el Papa"

Hace 43 minutos
Osvaldo Laport y Viviana Sáez se mudaron a una casa en Benavídez con muelle propio y salida directa al río Luján.

Salida al río y una entrada única: así es la casa de Osvaldo Laport

Hace 45 minutos
El papa León XIV y una histórica visita a la Argentina.

Cómo sigue la agenda del papa León XIV en Argentina tras el primer día de su visita

Hace 45 minutos
Manuela Pal construyó una extensa trayectoria en la televisión, el teatro y la ficción argentina.

Qué fue de la vida de Manuela Pal, una de las "villanas" de Casi Ángeles

Hace 46 minutos