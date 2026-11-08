Horóscopo de hoy, lunes 9 de noviembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este lunes 9 de noviembre de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Luna llena en Géminis de noviembre 2026: cómo impacta en todos los signos del Zodíaco

(21 de marzo al 20 de abril)

No abandone su vida social, salga con sus amigos. Encontrará distintas formas de ganar dinero. Le darán la oportunidad laboral que esperaba. Empezará a notar cambios en su cuerpo.

(21 de abril al 21 de mayo)

Le apetecerá estar a solas con su pareja. Tendrá que afrontar un cuantioso gasto que no esperaba. No caiga en la irritación ante cualquier contratiempo laboral. Estado físico y mental bueno.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Buen momento en su vida sentimental. Compre lo que lleva tanto tiempo soñando. La disciplina en el trabajo va a tener buenos resultados. Coma mejor y no abuse de las grasas.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

No caiga en esa aventura sentimental, no es de fiar. Sea cauto al gastar el dinero ahorrado. Se sentirá bastante seguro entre sus superiores. El estrés es la causa de su malestar; relájese.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Su vida afectiva va a cobrar un gran protagonismo. El nuevo puesto de trabajo le reporta mayores beneficios. Ciertas trabas laborales, no deben preocuparle. Huya de las comidas grasientas, picantes o con especias.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Con el amor, conseguirá ese ansiado equilibrio. Su economía marcha bien, empieza a obtener beneficios. Los planetas le ayudarán en ese problema laboral. Ponga más orden en las comidas.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Puede obtener lo que quiera de su pareja. Si ahorra, pronto podrá hacer esa compra deseada. En el trabajo, recibirá un merecido reconocimiento. Un buen estado de salud le acompaña en todo momento.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Tenga más sensibilidad, especialmente con sus amigos. Gaste siempre una moneda menos de lo que gane. En el trabajo, manténgase en un plano discreto. Está débil de salud, aliméntese mejor.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Los gestos complacientes pueden llevarle a suposiciones confusas. La actitud de su socio dificulta sus planes de ahorro. Ponga en práctica en el trabajo sus dotes de líder. La salud puede mejorar haciendo un viaje tranquilo.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Todo es positivo en el plano amoroso. Ahora lo más inteligente es no gastar. Su trabajo puede peligrar por su falta de puntualidad. Si fuma, intente disminuir el consumo.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Todo es positivo en el plano amoroso. Ahora lo más inteligente es no gastar. Su trabajo puede peligrar por su falta de puntualidad. Si fuma, intente disminuir el consumo.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Día espléndido en el amor. Los negocios con amigos pueden dar buenos resultados. Hoy le felicitarán por su trabajo. Posible caída del cabello, consúltelo con su médico.