8 de noviembre de 2026 Inicio
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León XIV citó a Carlos Gardel en su discurso: de qué tango es la frase que usó el Papa

"Como cantaba Gardel...": El sumo pontífice pronunció varias referencias al tango y al inolvidable cantante durante su discurso en el Palacio Libertad.

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El papa León XIV citó a Gardel.

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El papa León XIV apeló a la figura de Carlos Gardel y a las tradiciones populares argentinas durante el discurso que brindó este domingo en el Palacio Libertad, en el que ofreció un mensaje sobre la memoria colectiva y la responsabilidad con el futuro.

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Ante la presencia de autoridades del Poder Ejecutivo y miembros del cuerpo diplomático, el Pontífice citó al máximo referente del tango en el marco de su primer discurso oficial en el país. La alusión pontificia remitió de manera directa a Volver, el famoso tango compuesto por Gardel junto a Alfredo Le Pera en 1934 y convertida en un clásico de la música popular.

Al reflexionar sobre el traspaso generacional del legado nacional, el Santo Padre recordó el verso clave de aquella pieza musical: "Al mirar el camino recorrido por esta nación, vuelve la imagen que ha acompañado estas palabras. Cada generación recibe una Patria que otros han puestos en sus manos, durante un tiempo le corresponde habitarla, servirla y hacerla crecer. Después deberá entregarla. Como cantaba Gardel, 'es un soplo la vida', pero perdura el bien. Perdura el bien que cada generación ha sabido cuidar y transmitir".

"El tango, nacido del encuentro de barrios, puertos y procedencias diversas"

Además de esa referencia lírica, el líder de la Iglesia católica incluyó al género musical dentro de las expresiones culturales más representativas del entramado social del país. En ese pasaje de su disertación, el Papa vinculó el arte rioplatense con costumbres cotidianas.

"El tango, nacido del encuentro de barrios, puertos y procedencias diversas, de igual forma lo ha hecho la música y las tradiciones del interior, en el teatro y también en gestos cotidianos tan sencillos como el mate compartido, que convierte una pausa en ocasión de conversación y cercanía. Son expresiones distintas de una misma memoria colectiva", sostuvo.

La elección del célebre tango Volver funcionó como eje poético para enfatizar la fugacidad del tiempo frente al valor permanente del bien común. A través de esa imagen, la máxima autoridad del Vaticano instó a la sociedad a sostener los valores fundamentales de la comunidad y a preservar el patrimonio ético recibido de sus antecesores.

El guiño cultural a la identidad rioplatense causó un fuerte impacto entre la audiencia presente en la sala del centro cultural. La combinación de la lírica gardeliana con el análisis de la realidad nacional representó un hito de cercanía simbólica en el inicio del itinerario oficial del Pontífice en el país.

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