El delantero del Millonario mostró el estado de su pie luego de sufrir una infracción de Fernando Alarcón en los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, por la cual fue reemplazado.

El delantero de River Sebastián Driussi mostró la lesión que sufrió en su tobillo derecho durante el triunfo 1-0 del Millonario sobre Instituto por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 , por la cual fue reemplazado en el entretiempo por Lucas Beltrán y se espera su evolución para determinar si estará disponible contra Independiente por las semifinales.

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Driussi publicó en la red social Instagram una foto en la que se observa su tobillo derecho morado después de recibir una infracción de Fernando Alarcón a los cuatro minutos del primer tiempo en el estadio Monumental Presidente Perón, por la cual el defensor de la Gloria fue amonestado por el árbitro Nazareno Arasa. También sumó un mensaje irónico en el posteo y expresó: "Siga siga".

En tal sentido, el futbolista continuó en cancha a pesar de su inconveniente físico y erró un penal a los 17 minutos ya que estrelló la pelota en el palo derecho del arco de Instituto, por lo que desperdició la chance de aumentar la ventaja del Millonario ya que ganaba 1-0 con un gol de Gonzalo Montiel. No obstante, luego ingresó Beltrán antes del segundo tiempo y ahora se espera si el jugador de 30 años podrá jugar frente a Independiente en Núñez.

Todo River pidió roja para Alarcón por esta infracción sobre Seba Driussi. ¿Qué te pareció? ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/5PybACvIbU

Por lo pronto, había sufrido un esguince grado 2 del ligamento colateral medial en la rodilla derecha durante la semifinal del Torneo Apertura 2026 ante Rosario Central , que lo dejó afuera de la definición del torneo. Además, en 2025 padeció un esguince severo en el tobillo izquierdo en el Mundial de Clubes contra Urawa Red Diamonds y arrastró molestias durante la segunda mitad del año, mientras que en 2026 ya arrastra su sexto problema físico.

Más allá del resultado deportivo, en River ya trabajan en la planificación del plantel para 2027. La dirigencia tiene como prioridad reforzar tres posiciones: un defensor central, un volante central y un centrodelantero. En algunas de esas áreas ya existen negociaciones y nombres concretos para intentar avanzar durante el próximo mercado de pases.

Para la defensa, la dirigencia negocia por Tomás Palacios, del Inter de Milán y actualmente a préstamo en Estudiantes, además del paraguayo Mauro Coronel, de 18 años. En ataque, el apuntado es Alex Arce, de Independiente Rivadavia, mientras que Yassine Bounou aparece como principal candidato para reforzar el arco.

Por otro lado, entre los futbolistas que deben regresar en diciembre aparece Héctor David Martínez, actualmente a préstamo en Defensa y Justicia. El club de Florencio Varela tiene una opción de compra de u$s900 mil por el 50% del pase. Si no la ejecuta, en Núñez le buscarán un nuevo destino al defensor.

También debe volver Tomás Nasif, quien disputó 16 partidos y marcó tres goles en Platense antes de sufrir una rotura de ligamentos. Ya recuperado, todo indica que volverá a salir a préstamo para sumar continuidad. Joaquín Flores, en tanto, regresaría desde Central Córdoba, donde apenas jugó dos encuentros.

Juan Sayago también integra la nómina: el juvenil de la categoría 2007 firmó su primer contrato profesional y fue cedido a préstamo con una opción de compra de un millón de dólares por el 50% de su pase. River deberá definir si lo reincorpora o si continúa su carrera fuera del club.

El último caso es Tiago Serrago, quien regresaría desde Tigre tras disputar 27 partidos y convertir un gol. El futbolista ya tuvo pasos por Aldosivi y Defensa y Justicia, y en caso de volver a Núñez, la intención sería encontrarle nuevamente un destino donde pueda sumar minutos de competencia.