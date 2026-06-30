Así fue el apasionado reencuentro de de Nenu López con Zunino tras ser eliminada de Gran Hermano

La bailarina abandonó el programa y, una vez que llegó al estudio, descubrió que el influencer la esperaba en la tribuna.

El exparticipante del reality y la reciente eliminada se volvieron a ver fuera de la casa.

La eliminación de Nenu López de la casa de Gran Hermano volvió a dejar una de las escenas más comentadas del reality. La bailarina salió “en estado de shock” tras perder el mano a mano final y, según se vio en el estudio, lo primero que encontró fue a Franco Zunino cumpliendo su promesa: “La esperaba en la tribuna” .

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El reencuentro se dio apenas Nenu ingresó al estudio y la emoción fue inmediata. Ambos se abrazaron frente a las cámaras y también se dieron un beso, en un gesto que selló lo que habían iniciado dentro del juego y que ahora deberá sostenerse afuera.

En medio de la repercusión, el dato que más resonó entre los fanáticos fue la confirmación de la promesa previa de Zunino, quien “había dicho que la iba a esperar” tras su salida del reality. El encuentro fue leído como la continuidad directa de ese compromiso dentro del programa.

Mientras tanto, la salida de Nenu no pasó desapercibida en lo competitivo, pero sí quedó rápidamente eclipsada por la escena romántica que se volvió viral y que volvió a instalar la pregunta sobre el futuro de la pareja fuera del aislamiento.

La eliminación de Nenu López se resolvió en una gala cargada de tensión y terminó con un resultado ajustado pero definitivo. La bailarina quedó fuera del juego tras enfrentarse en el versus final con Steffany “Campanita” Pereira .

El voto telefónico marcó el desenlace con un 55,8% de los votos para que Nenu abandonara la competencia, mientras que Campanita obtuvo el 44,2%, una diferencia que definió el cierre de su paso por la casa.

Antes de esa instancia final, varios participantes habían sido salvados por el público, lo que dejó el duelo entre Nenu y Campanita como el momento decisivo de la noche. La expectativa se sostuvo hasta el anuncio final de Santiago del Moro a las 23.30.

Ya fuera de la casa, Nenu dejó una de las frases más comentadas de su despedida. “Dejen de pelearse por comida”, en tono de humor, mientras también anticipaba su alegría por el reencuentro con Zunino, que finalmente se concretó en el estudio.