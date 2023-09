Araceli González cambió su alimentación y bajó 3 kilos en un mes

La famosa aclaró sobre la alimentación, los cuerpos y la delgadez: "Pero!! Ojo cada cuerpo es diferente siempre consulta a profesionales médicos y nutrición".

La actriz dejó de consumir azúcares y lactosa, aunque bromeó sobre los permitidos y opinó: "'Bueno como una tortita con lactosa, no importa' y el gluten también 'Ah, bueno, un pancito que me va a hacer".

Además, Araceli remarcó a sus seguidores que "el SIBO fue un detonante en mi vida", "no soy de pesarme", y "si me embarazaba después me recuperaba y trataba de hacerlo de manera normal, dejaba que el cuerpo hiciera su curso". El padecimiento que la "asustó" suele tener como efectos, la pérdida de peso, síntomas digestivos y malnutrición.