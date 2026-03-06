Romance sorpresa: quién sería la nueva pareja de Emma Watson

Fotos recientes despertaron rumores sobre un nuevo vínculo sentimental. El posible compañero de la actriz pertenece a una influyente familia empresaria mexicana.

Se trata de un empresario de origen mexicano que pertenece a una de las familias más poderosas del país.

La reconocida actriz británica fue relacionada en los últimos meses con un empresario mexicano con quien habría desarrollado un vínculo sentimental. Las versiones tomaron fuerza luego de que ambos fueran fotografiados dándose un beso en un aeropuerto.

La intérprete, recordada mundialmente por su papel de Hermione Granger en la saga cinematográfica de Harry Potter, suele mantener su vida privada con un perfil reservado. Pese a eso, las recientes fotografías despertaron gran curiosidad en torno a su situación sentimental y generaron repercusión en medios internacionales.

Aunque ninguno de los protagonistas se expresó públicamente para confirmar o desmentir el vínculo, distintos reportes indicaron que el acercamiento se habría consolidado durante los últimos meses, período en el que fueron vistos juntos en varios destinos turísticos.

El hombre señalado como su posible pareja es Gonzalo Hevia Baillères, empresario de origen mexicano que pertenece a una de las familias más poderosas del país. Según fotos difundidas recientemente, ambos fueron vistos besándose en el aeropuerto, una escena que alimentaron las especulaciones sobre su relación.

De acuerdo con información publicada por la revista Quien, la actriz y el empresario habrían viajado juntos desde diciembre de 2025 a distintos destinos. Entre los lugares mencionados aparecen Courchevel, en los Alpes franceses, además de Punta Mita y varios puntos de Ciudad de México.

A diferencia de la actriz, Hevia Baillères mantiene un perfil más discreto ante los medios. Forma parte de la cuarta generación del clan familiar vinculado al poderoso Grupo Bal, un conglomerado empresarial que reúne diversas compañías.

El empresario es hijo de Tere Baillères y Gonzalo Hevia y nieto del magnate Alberto Baillères. Durante su juventud vivió en Miami y realizó estudios en el internado suizo Institut Le Rosey. Más adelante cursó Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México.

En cuanto a su vida personal, se conocen pocos detalles. Antes de ser vinculado con Watson mantuvo una relación con la cantante y actriz Belinda Peregrín Schüll, romance que se extendió entre 2022 y 2024 y que tuvo amplia cobertura en la prensa de espectáculos de México.