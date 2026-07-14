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14 de julio de 2026 Inicio

Valu Cervantes y la divertida respuesta en la previa ante Inglaterra: "A Benja no lo dejamos saltar"

La modelo y pareja de Enzo Fernández contó que su hijo nació en ese país, el cual les dio mucho como familia. "No tenemos enemistad", aseguró.

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Valu Cervantes se refirió a la pelea histórica contra Inglaterra.

Valu Cervantes se refirió a la pelea histórica contra Inglaterra.

Instagram Valu Cervantes

La modelo Valentina Cervantes opinó sobre la canción de cancha “el que no salta es un inglés” en la previa del duelo de la Selección argentina contra Inglaterra y le bajó la espuma a la pelea. Consideró que su hijo Benjamín nació en ese país y que les abrió muchas posibilidades.

Hinchas escoceses caracterizados como Diego Armando Maradona, a quien agradecen por la Mano de Dios a los ingleses.
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Argentina jugará por un lugar en la final del Mundial 2026 el miércoles a las 16 en Atlanta y la previa no podía pasar desapercibida. La rivalidad histórica con el país por la disputa de la soberanía de las Islas Malvinas, además de lo futbolístico, le suma mucho al juego.

A modo gracia, la pareja de Enzo Fernández explicó como lo viven puertas adentro, teniendo en cuenta que el futbolista juega actualmente en el Chelsea: “A Benja, mi hijo, no lo dejamos saltar cuando cantan ‘el que no salta es un inglés’”.

Advierten que los hinchas argentinos no podrán entrar con referencias a Malvinas al partido contra Inglaterra

A horas del partido trascendental entre Argentina e Inglaterra, advirtieron que los hinchas argentinos no podrán entrar con banderas ni remeras que cuenten con referencias a Malvinas. Forma parte del Código de Conducta de FIFA.

La noticia la reforzó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva reiteró que estará prohibido ingresar al estadio "una bandera, camiseta, un trapo, lo que sea que tenga un mensaje de contenido político, o provocación racial".

La identidad Malvinera es uno de los rasgos que define a la sociedad argentina, que hoy se debate si el partido de este miércoles "es un partido más" o no. De todas maneras, la guerra se cuela en las canciones de cancha ya desde Qatar 2022 y, lógicamente, este miércoles se sentirá el famoso grito "y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta es un inglés".

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