Sorprendió a todos: qué dijo Anthony Hopkins sobre su participación en las películas de Marvel

La participación de Hopkins en el UCM ha sido precisamente en las tres películas dentro de la saga Thor, comprendidas entre 2011 y 2017, quien ha declarado que no ha sido del todo grato participar del Universo de superhéroes.

El Universo Cinematográfico Marvel , más conocido como UCM, ha dado en todos estos años grandes actores: Robert Downey Jr, Chris Evans, Tom Holland, Elizabeth Olsen ; pero también ha contado con estrellas ya de por sí de sobra conocidas que se han prestado a aparecer en algunas de sus películas. Tal ha sido el caso de Cate Blanchett, Kurt Russell, Glenn Close, Benicio del Toro o incluso el mismísimo Anthony Hopkins . Sin embargo, no todo el mundo ha tenido una gran experiencia participando en este universo. De hecho, el ganador del Oscar ha admitido que su paso por el UCM fue más para olvidar que para ser recordado.

“Me pusieron una armadura, me pusieron barba, me sentaron en el trono, grité un poco. Si estás sentado frente a una pantalla verde, no tiene sentido actuar”, confesaba Hopkins durante una entrevista, en la que relataba su experiencia en una de las películas más famosas de la saga, Thor, en la que estaba acompañado de Chris Hemsworth como Thor o Tom Hiddleston como Loki. Hopkins daba vida nada menos que a Odín, dios de Asgard y padre de ambos, aunque en un convaleciente estado y buscando legar su reino a uno de sus hijos, con especial predilección por Thor.

De hecho, en más de una ocasión ha reconocido que las películas de Marvel hicieron que no se retirase como actor y continuase. “Ken Branagh me devolvió las ganas de trabajar. Iba a dejarlo, de verdad. Pero, ya ves, él no te deja hacer eso. Trabajar con Ken fue toda una inyección de nueva energía en mi vida. Parece tener la misma cualidad infecciosa en todos en el equipo. Su entusiasmo, su actitud, es tan positiva que saca lo mejor de cada uno”, reconocía Hopkins, cuya energía llega a nuestros días, teniendo 87 años recién cumplidos y participando en series como Los que van a morir te saludan o la película Maria para Netflix.

Asimismo, el actor explica que aplica un buen consejo que procede nada menos que uno de los grandes actores del cine clásico, Gregory Peck. “Gregory Peck estaba haciendo Moby Dick, y uno de los utileros encontró su guión en el plató. Lo abrió y Gregory Peck había escrito en una página: N.A.R. Así que le preguntó qué significaba y este respondió: ‘No hace falta actuar (No acting required). Sólo tienes que mirar al mar, ¡y ya está!’. Y es verdad, intento aplicarlo a todo lo que hago: no hace falta actuar”, reflexionaba Hopkins.