Anitta volvió a Brasil y mostró la microbikini que queda ideal para las playas de arena blanca

La Copa América, que comenzó el jueves 20 de junio, está en pleno desarrollo. A raíz de este evento, la artista brasilera no dejó pasar la oportunidad de mostrar su pasión por su país con un look que llamó la atención por su diseño . Este conjunto de dos piezas contó con un corpiño de molde triangular y una bombacha colaless

La microbikini que eligió se destacó por tener los colores de la bandera de este país, con sus característicos colores verde y amarillo, representativos de la bandera brasileña. Este look recibió millones de elogios en la plataforma, consolidando una vez más su influencia en el mundo de la moda.

anitta microbikini Instagram

En el pie de foto de su publicación, Anitta expresó: “Cada vez que vengo a Brasil, me pregunto por qué me voy. Qué semana tan feliz. Estoy bendecida, desearía que esta transmisión tuviera más fotos, para agradecer y mostrar a cada amigo y a cada miembro de la familia que se asegura de estar siempre conmigo… Agradezco a todos y cada uno. Me siento muy feliz y amada”. La artista, actualmente de gira con varias presentaciones, recientemente se mostró en Boston luciendo también la camiseta de la selección brasileña durante sus shows.

Isabel Macedo apostó por una microbikini estampada y causó furor en las playas de Italia

Isabel Macedo se escapó del frío por el invierno en la Argentina y viajó a Italia, en donde se mostró vistiendo una microbikini estampada. La actriz partió junto a su familia, y desde las playas de Taormina en Sicilia, causó furor en Instagram con un look veraniego en donde desplegó todo su estilo y glamour.

Para sus fotos, la también modelo eligió un traje de baño de dos piezas con un estampado de plantas en tonos verdes. El conjunto contó con un corpiño de molde triangular sencillo y una bombacha colaless cavada con tiras ajustables a los costados.

Isabel Macedo microbikini Instagram

Además, complementó su look agregándole unas gafas de sol negras con un diseño geométrico y vidrio opaco, aportando un toque chic y moderno. Con este outfit sorprendió a sus más de 2 millones de seguidores en la red social.

Isabel Macedo microbikini Instagram

En el pie de foto de su publicación, Isabel Macedo escribió: "Taormina. Te amo. Primera vez en el Mar Jónico". Este posteo sumó rápidamente cientos de "Me gusta" y comentarios positivos, en donde sus fans elogiaron su estilo y reafirmaron que es una de las personalidades más importantes de la moda y de las redes sociales.