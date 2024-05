De un país particular: cuál es la microbikini bicolor con la que Anitta marcó tendencia

La cantante brasilera vistió un traje de baño con los tonos de la bandera de su país. En medio de sus shows se hizo un lugar para marcar tendencia con su look.

La intérprete de "Envolver" y "Bellakeo" sorprendió a sus fans con estas fotos que hicieron visible su bronceado. "Descansando poco y trabajando mucho porque el equilibrio lo es todo", escribió la artista en el texto de la publicación. Sus seguidores dejaron miles de "me gusta" y comentarios elogiando su look y su estilo, confirmando que no sólo marca la pauta del rumbo de la música, sino también de la moda.

Cuál es la microbikini con tonos fluor que lució Juana Viale en su cruzada por el océano

Juana Viale posó vistiendo una microbikini fluo en su viaje y sorprendió a sus seguidores. A bordo de un yate, la mediática mostró los detalles de su traje de baño con el que marcó tendencia. La conductora se encuentra con su pareja Yago Lange y 2 amigos viviendo una expedición con la que buscarán cruzar el océano Atlántico a bordo de un velero como parte de una campaña ambiental.

La nieta de Mirtha Legrand compartió con sus seguidores algunas imágenes de su travesía que arrancó en Gibraltar y que tiene como objetivo llegar a Río de Janeiro. Para disfrutar del día soleado posó con un traje de baño de dos piezas en un color fluo amarillo que se combinó con el fucsia.

En la foto se la pudo ver sosteniendo un artefacto de navegación y haciendo fuerza mientras luce una microbikini con molde triangular en el corpiño y con una bombacha colaless negra.

Juana Viale tiene más de 1,1 millones de seguidores y con estos compartió algunas imágenes de este viaje que está también documentando para crear conciencia sobre la importancia de los océanos y el cuidado del planeta. “Navegamos el océano para aprender y visibilizar su belleza y así generar conciencia sobre la importancia de las áreas marinas protegidas”, escribió en el posteo de la cuenta que creó para difundir momentos de la expedición.