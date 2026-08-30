31 de agosto de 2026 Inicio
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Un alcanzapelotas se metió en la cancha para sacar una pelota, interrumpió una jugada clave y el árbitro lo expulsó

El insólito episodio ocurrió sobre el final del encuentro entre Unión Española y Rangers. El joven ingresó al campo, chocó con un defensor rival y el juez lo sancionó.

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El árbitro frenó el partido y expulsó al chico.

El árbitro frenó el partido y expulsó al chico.

Un alcanzapelotas interrumpió de manera accidental una jugada ofensiva durante el partido entre Unión Española y Rangers en el estadio Santa Laura de Chile, al ingresar al campo para retirar un balón adicional a los 88 minutos del encuentro.

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La secuencia tuvo lugar sobre el cierre del enfrentamiento deportivo. Rangers ganaba 1-0 y el equipo local presionaba con insistencia con el objetivo de lograr el empate definitivo ante la expectativa de los espectadores.

En ese contexto, el futbolista Cristóbal Jaramillo lideró un avance hacia el arco rival y ejecutó un centro largo. De manera simultánea, el joven auxiliar notó la presencia de una pelota extra cerca del área contraria y decidió entrar a la cancha para retirarla.

El ingreso del asistente coincidió con el movimiento de un defensor visitante que intentó bloquear al delantero local Vilches. El jugador de Rangers no logró esquivarlo, la jugada quedó invalidada de manera fortuita y el árbitro frenó el partido de inmediato.

El árbitro expulsó al auxiliar y los simpatizantes justificaron la acción en las redes sociales

Ante la interferencia directa en el juego, la máxima autoridad del partido sancionó al asistente con la expulsión. El chico abandonó su posición junto a la entrada del túnel con notable temor, ante la evidente frustración de los hinchas de Unión Española.

La situación despertó reacciones inmediatas en las plataformas digitales, donde varios usuarios expresaron apoyo al auxiliar. "El pobre chico solo intentó ayudar… porque estaba a punto de entrar y tomar la pelota primero", escribió una persona sobre el incidente.

Otros espectadores también justificaron el accionar por la presencia del balón adicional. "No es su culpa, alguien inicialmente lanzó la pelota al campo. Estaba indeciso sobre entrar y agarrar la pelota", señaló un comentario. Otro internauta sumó: "Había dos pelotas en el campo, así que el juego se iba a detener de todos modos".

Tras la interrupción y la posterior reanudación, el marcador permaneció inalterable hasta el final. Unión Española sumó una derrota en condición de local, en tanto Rangers aseguró una victoria fundamental para alcanzar doce puntos y alejarse de los puestos de descenso.

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