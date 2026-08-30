Video: un arquero argentino fracturó a un compañero de un rodillazo en la cara en Paraguay El incidente ocurrió en el partido entre Deportivo Recoleta y Olimpia. Andrés Marsengo impactó de manera accidental contra Ronal Domínguez, quien sufrió una conmoción cerebral y abandonó el estadio en una ambulancia. Por Agregar C5N en









La salida de Andrés Marsengo.

El arquero argentino Andrés Marsengo noqueó de un rodillazo en la cara a su compañero Ronal Domínguez el pasado sábado en el estadio Luis Salinas de Itauguá, en Paraguay, durante una salida para despejar el balón. El suceso tuvo lugar en el minuto 83 del partido que Deportivo Recoleta perdió 2-1 ante Olimpia, correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura.

La jugada comenzó con un centro al área ejecutado por el lateral izquierdo de Olimpia. Marsengo saltó con los puños para alejar el peligro, elevó su rodilla derecha e impactó de lleno en la cara de Domínguez, quien también buscaba la pelota en esa misma dirección.

El cuerpo médico de Recoleta ingresó de urgencia al campo de juego ante la caída del futbolista y solicitó su traslado inmediato en ambulancia. La magnitud del golpe activó de forma automática el protocolo de conmoción cerebral para habilitar un cambio de emergencia.

IMPRESIONANTE LESIÓN en PARAGUAY : Rodillazo del arquero Marsengo a Ronald Domínguez de #Recoleta. Fue directo a un hospital pic.twitter.com/mKIZ0R4CHQ — Santiago Ravidlas (@SantiRavidlasPy) August 29, 2026 Recoleta FC publicó un comunicado oficial sobre la salud de Domínguez Horas más tarde, la institución difundió el parte médico: "El futbolista Ronal Domínguez sufrió un traumatismo directo a nivel facial, asociado a una conmoción cerebral leve. Debido a la naturaleza del traumatismo, fue trasladado a un centro asistencial para su evaluación, manejo y tratamiento correspondiente. Actualmente, el jugador se encuentra clínicamente estable, bajo control médico y fuera de peligro".

El documento oficial emitido por el departamento médico de Recoleta FC omitió detalles sobre una presunta fractura de tabique nasal. Los medios de comunicación locales paraguayos atribuyeron esa lesión específica al jugador tras el violento choque.

El arquero involucrado, de veinticuatro años y oriundo de la ciudad cordobesa de Morteros, se incorporó a Recoleta a principios de 2026. Su trayectoria deportiva previa incluye la formación en Talleres de Córdoba y pasos por Huracán Las Heras, Sarmiento de Junín y Tacuarembó de Uruguay.