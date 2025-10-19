Sabés cuál es el país con mejor humor en el mundo: tiene poco más de 30 años de vida y son los mayores consumidores de cerveza Un estudio internacional coronó a un país europeo como la nación más divertida del planeta, superando a potencias culturales como Brasil y Estados Unidos. Por







El estudio de Remitly analizó cuatro tipos de humor en más de 30 países. Freepik

Aunque suene increíble, la República Checa fue elegida como el país con mejor humor del mundo, según una encuesta realizada por la empresa Remitly. El estudio, que evaluó el sentido del humor de más de 6.000 participantes en 30 países, colocó a los checos en lo más alto del ranking con un puntaje de 72,33 sobre 112.

La investigación utilizó el “Cuestionario de Estilos de Humor” del psicólogo canadiense Rod Martin, que mide la capacidad de una persona para expresar distintos tipos de humor: empático, resiliente, agresivo y autocrítico. Los checos destacaron por dominar varios de estos estilos, en especial el humor autocrítico y sarcástico, rasgos que se reflejan en su cultura cotidiana.

Según los especialistas, el humor en República Checa, fundado en 1993, es seco, discreto y lleno de ironía, con frases serias que esconden bromas sutiles. A lo largo de la historia, el ingenio fue una forma de resistencia social y una parte esencial de su identidad nacional.

Praga.avif República Checa lidera el ranking mundial con un puntaje de 72,33 sobre 112.

Qué dice el estudio sobre los países con mejor humor del mundo El informe de Remitly reveló que la República Checa superó a países tradicionalmente asociados con la alegría, como Brasil o Irlanda, que completaron el podio junto con Portugal. En contraste, Estados Unidos —famoso por su industria del entretenimiento y comedia televisiva— quedó fuera de los primeros diez puestos. Entre los países de habla hispana, Chile fue la gran sorpresa al ubicarse en el quinto lugar, gracias a una cultura caracterizada por la cercanía y la calidez en la comunicación.