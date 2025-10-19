19 de octubre de 2025 Inicio
Sabés cuál es el país con mejor humor en el mundo: tiene poco más de 30 años de vida y son los mayores consumidores de cerveza

Un estudio internacional coronó a un país europeo como la nación más divertida del planeta, superando a potencias culturales como Brasil y Estados Unidos.

El estudio de Remitly analizó cuatro tipos de humor en más de 30 países.

Aunque suene increíble, la República Checa fue elegida como el país con mejor humor del mundo, según una encuesta realizada por la empresa Remitly. El estudio, que evaluó el sentido del humor de más de 6.000 participantes en 30 países, colocó a los checos en lo más alto del ranking con un puntaje de 72,33 sobre 112.

La investigación utilizó el “Cuestionario de Estilos de Humor” del psicólogo canadiense Rod Martin, que mide la capacidad de una persona para expresar distintos tipos de humor: empático, resiliente, agresivo y autocrítico. Los checos destacaron por dominar varios de estos estilos, en especial el humor autocrítico y sarcástico, rasgos que se reflejan en su cultura cotidiana.

Según los especialistas, el humor en República Checa, fundado en 1993, es seco, discreto y lleno de ironía, con frases serias que esconden bromas sutiles. A lo largo de la historia, el ingenio fue una forma de resistencia social y una parte esencial de su identidad nacional.

República Checa lidera el ranking mundial con un puntaje de 72,33 sobre 112.

Qué dice el estudio sobre los países con mejor humor del mundo

El informe de Remitly reveló que la República Checa superó a países tradicionalmente asociados con la alegría, como Brasil o Irlanda, que completaron el podio junto con Portugal. En contraste, Estados Unidos —famoso por su industria del entretenimiento y comedia televisiva— quedó fuera de los primeros diez puestos. Entre los países de habla hispana, Chile fue la gran sorpresa al ubicarse en el quinto lugar, gracias a una cultura caracterizada por la cercanía y la calidez en la comunicación.

La directora ejecutiva de operaciones de Remitly, Jaki Maurey-Delaunay, explicó que el objetivo del estudio fue entender cómo el humor ayuda a las personas que se mudan al extranjero a integrarse socialmente: “El humor es casi un idioma universal, y conocer sus matices en cada país puede facilitar la adaptación cultural”.

Chile se ubicó como el país hispano con mejor humor, alcanzando el quinto lugar.

En Europa, la encuesta mostró que los países con mejor humor suelen combinar autocrítica, sarcasmo y empatía, un equilibrio que, según los expertos, hace más accesible la comedia y fortalece los lazos sociales.

