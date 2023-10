Ángel de Brito reveló la verdad sobre la salida de Andrea Taboada.

Como nunca se aclaró el motivo real, el conductor quiso ser explícito ante tantas cuestiones. En primer lugar, se había dicho que fue porque no sumaba en el programa y, en segundo, dijeron que estaba listo para que sea incorporada en DDM y necesitaban a una panelista fuerte.

andrea taboada 1png.png Desconsolado llanto de Andrea Taboada por el fin de LAM: ¿Y ahora qué vamos a hacer?

Pero De Brito contó en el contexto de despedidos en eltrece: “Como a Cinthia Fernández, y a Silvia Fernández Barrio, ni Damián Rojo, nadie sabía nada”. Y agregó: “La televisión es un poco así. Nadie te avisa cuando te echan, salvo algunas excepciones”.

Fue entonces que Nazarena Vélez le preguntó en broma: “¿Me vas a decir cuándo me vas a rajar?”. Y aprovechó para aclarar: “Yo acá les avisé a todas, algunos no supieron escuchar, algunas no quisieron entender. Pero acá se avisó”.

¿Se va de LAM? Ángel de Brito confesó que Yanina Latorre aceptó la oferta de otro programa

Desde que se estrenó LAM, Yanina Latorre es una de las panelistas fijas y Ángel de Brito el conductor, pero una propuesta llegó a manos de la angelita para formar parte de otro programa. Lo que no se sabe aún es si se tomará algunos días del ciclo o podrá hacer las dos cosas a la vez.

romina Uhrig CARAS

El Bailando 2023 tiene diferentes rondas con temáticas de baile, una de las más esperadas es la salsa de a 3. Hace algunos días, De Brito reveló que la más pedida para formar parte de los grupos es Julieta Poggio de Gran Hermano, pero aún no habría elegido a ninguna pareja.

Pero quien sí parece haber definido es Romina Uhrig, también exparticipante del reality show de Telefe. Pero, para sorpresa de muchos, eligió a Yanina Latorre para que forme parte de su grupo y ella dijo que sí.