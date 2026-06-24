Burlando dio detalles sobre las acciones que tomará Flor Peña contra Luzu TV y Nico Occhiato

La actriz prepara una demanda millonaria que reclamará el contrato completo más una indemnización, apoyándose en las formas irregulares con que se manejó su salida del canal.

Florencia Peña tomará acciones legales luego de su salida de Luzu TV. Su abogado, Fernando Burlando , confirmó que la actriz tiene bases sólidas para iniciar acciones judiciales contra el canal de streaming y su dueño, Nicolás Occhiato , luego de que su desvinculación se manejara de manera que no habría respetado las condiciones del contrato firmado entre las partes.

Burlando fue explícito en una entrevista para DDM: "La consulta que ha hecho Florencia realmente la habilita de lleno a hacer un reclamo. Su rescisión no se hizo conforme a la normativa que estaba establecida en el contrato que las partes firmaron. Si no se ponen de acuerdo, obviamente va a haber litigio". El letrado también cuestionó la velocidad con la que se tomaron las decisiones: "Yo creo que las decisiones que se tomaron fueron muy apresuradas y radicales ".

El abogado describió además el estado emocional de su clienta, señalando que se encuentra "atravesada por el dolor y por la angustia", y reconoció que trabaja para levantarle el ánimo: "Trato de que levante, porque realmente me parece que hoy está más prejuiciosa Flor con Flor que, en definitiva, el drama, el problema y la gente con ella".

Un dato que aportó el periodista Guido Zaffora encendió aún más la tensión: "La primera llamada telefónica de Occhiato, porque ahora no están hablando, fue una llamada que a Florencia le sorprendió por el tono y la manera". Burlando validó esa percepción y señaló que la actriz se sintió "maltratada".

La demanda que prepara Florencia Peña apuntará a reclamar la totalidad del contrato que tenía firmado para conducir El Show del Verano junto a Marley hasta fin de año, más una compensación económica adicional. Así lo precisó el periodista Luis Bremer en Desayuno Americano.

El eje de la estrategia de Burlando se apoya en la diferencia de trato entre Peña y el resto de los involucrados en el error. La defensa señala que el equipo de producción era de la empresa, no de la conductora, ya que cuando fue contratada le indicaron que ella solo sería conductora y que el staff lo ponía el canal.

Desde ese lugar, el planteo será directo: "Yo cumplí una orden, que me dieron no una, sino dos veces, de decir una noticia. Se va a parar allí y va a decir 'Che, si quien me dio la orden sigue en la empresa, y si a Marley tampoco lo desvinculan, ¿por qué se la agarraron solo conmigo?'".

La forma en que se concretó la desvinculación también es cuestionada. Según Bremer, la actriz fue desafectada primero verbalmente y de manera pública, y luego mediante un mensaje de texto, una informalidad que la defensa interpreta como injuria. El periodista también remarcó la contradicción en la postura de Occhiato, ya que el dueño del canal reconoció públicamente que "son errores que ocurren", pero aun así procedió a desvincular a Peña.

"Si son errores humanos que ocurren, ¿por qué tiraste por la ventana a Flor Peña?", planteó Bremer resumiendo el razonamiento de los abogados.