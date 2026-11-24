La CGT confirmó una medida de fuerza antes de fin de año: habrá un cese de actividades por dos horas El secretario general del sindicato del Seguro, Jorge Sola, confirmó que "la idea es que incluya transporte". "Técnicamente no es un paro", señaló el cotitular de la central obrera. Por Agregar C5N en









El secretario general del sindicato del Seguro, Jorge Sola.

La CGT planea un cese de actividades por dos horas en todo el país para diciembre, según confirmó el cotitular Jorge Sola. El secretario general del sindicato del Seguro detalló este martes: "Técnicamente no es un paro, pero sí. La semana que viene vamos a definir cada actividad. La idea es que incluya transporte".

"Ninguna solución gremial alcanza si no hay una decisión política. Yo soy peronista, creo que es indispensable pero con el peronismo solo no alcanza", lamentó el sindicalista en radio Futurock.

Sola criticó al Gobierno por vivir "en Narnia" y sentenció: "No es que hay una Argentina a dos velocidades, hay dos Argentinas: una que la está juntando en pala y otra que la está padeciendo". Horas después, el dato de la actividad económica de septiembre que publicó el Indec confirmó una recesión técnica.

Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguros) y Cristian Jerónimo (Vidrio), el triunvirato de la CGT. "Lo que ha hecho este programa económico es poner un ancla para que la inflación no se dispare, y eso es el salario. Hoy muchos convenios no se homologan porque pasan de la inflación promedio, que no es la que perciben los trabajadores", apuntó el gremialista.

Antes de la medida de fuerza nacional pensada para diciembre, la CGT convocó a marchar hacia la sede de la Superintendencia de Servicios de Salud, en Bartolomé Mitre al 400, este jueves para reclamar por la situación financiera de las obras sociales sindicales y la transferencia de recursos que corresponden a los trabajadores.

Qué sectores cayeron en septiembre por la recesión técnica Los dos sectores industriales que más cayeron fueron Pesca (-48,6%) e Intermediación financiera (-11,5%), en la comparación interanual. Estos dos rubros estuvieron seguidos por el desplome de Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-2,2%), Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (-2,2%), Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (-2%), Industria manufacturera (-1,8%) y Adm. pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-1,7%). También retrocedieron, respecto al mismo mes del año anterior, Impuestos netos de subsidios (-1,3%), Transporte y comunicaciones (-0,7%), Enseñanza (-0,5%) y Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (-0,3%).