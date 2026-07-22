Qué dice La Perla, la canción de Rosalía que generó polémica tras la final del Mundial 2026 La cantante española explicó los motivos por los que que compartió el video. El hecho generó pedidos de cancelación a días de sus shows en Buenos Aires. Agregar C5N en









Rosalía salió a dar explicaciones a través de sus historias de Instagram.

Rosalía quedó en el centro del debate luego de que se viralizara un video compartido en TikTok relacionado con la final del Mundial 2026, en la que España venció a la Selección argentina. La publicación, que la cantante terminó eliminando, generó un intenso debate en las redes sociales por el significado que muchos usuarios le atribuyeron a la canción utilizada en el clip La Perla, uno de los temas de su último álbum, Lux.

El origen del escándalo fue un video de Mía Khalifa, quien celebró el campeonato español con una publicación acompañada por la frase "Cómo suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas". La polémica subió un escalón cuando Rosalía decidió repostear ese contenido desde su propia cuenta, musicalizado con un fragmento de su canción que dice: "La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía".

Las estrofas de la canción tuvieron una conexión directa con lo sucedido en la final que Argentina perdió 1 a 0 contra España. Por tal motivo, los fanáticos de la cantante española hicieron una campaña en las redes sociales para devolver las entradas de los shows que tiene previsto la artista en el Movistar Arena en muy pocos días.

Rosalía rompió el silencio tras el escándalo Ante la ola de repudio y los pedidos de cancelación que se multiplicaron en las redes sociales, Rosalía salió a dar explicaciones a través de sus historias de Instagram. "Le di compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón", escribió la cantante, acompañando el mensaje con una bandera argentina y varios emojis de caras llorando.

La artista aseguró que su reposteo respondió únicamente a que la publicación utilizaba una de sus propias canciones, sin haberse detenido a revisar el texto que acompañaba al video ni en la interpretación despectiva que muchos usuarios le dieron a la palabra "perla" en el contexto de la derrota argentina. Dentro de su obra, el tema fue escrito como el retrato de una expareja conflictiva y emocionalmente dañina, sin ninguna referencia al fútbol ni a un país en particular.

Redes sociales de Rosalía. La controversia estalló apenas a pocos días de sus presentaciones programadas en el Movistar Arena, previstas para el 1, 2, 4 y 6 de agosto, lo que agravó el impacto del episodio entre el público argentino. En redes, muchos seguidores comenzaron a pedir la devolución de las entradas ya compradas, aunque la periodista Josefina Pouso explicó al aire de Desayuno Americano que la política de reembolso contempla un plazo de diez días hábiles desde la compra, por lo que, para gran parte del público, esa opción ya no estaba disponible. Pese a la magnitud del escándalo, Rosalía siempre mantuvo una relación cercana con el público argentino. En una entrevista del año pasado en el programa Otro Día Perdido, había expresado su deseo de conocer a Lionel Messi y elogiado el trabajo de las cantantes Nathy Peluso y Emilia Mernes, además de declararse fan de la escritora Mariana Enriquez, gestos que contrastan con la interpretación que muchos hicieron de su reposteo tras la final del Mundial.