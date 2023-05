Andy Muschietti defendió a Ezra Miller de todas las denuncias que recibió en 2022

En diálogo con el podcast The Discourse, Andy Muschietti señaló: "No creo que haya nadie que pueda interpretar ese personaje tan bien como él. Las otras representaciones de Flash son geniales, pero esta visión particular, simplemente se destaca. Se siente como un personaje hecho para él". De esta manera, el director se encargó de elogiar fuertemente el talento del controversial actor.