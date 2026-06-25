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Andrea del Boca sigue sumando polémicas en Gran Hermano: ahora sufrió una dura sanción

La producción del exitoso reality show de Telefe aplicó una severa medida disciplinaria contra la actriz.

La artista fue sancionada por brindar información del afuera.

La artista fue sancionada por brindar información del afuera.

La casa más famosa del país volvió a quedar en el centro de la escena tras una drástica resolución que sacudió a los participantes de Gran Hermano Generación Dorada. En la gala del miércoles, Andrea del Boca quedó completamente impactada al escuchar una fuerte advertencia por parte de la producción del ciclo de Telefe. La reconocida actriz recibió un durísimo castigo luego de haber pasado por alto una de las normas más estrictas de la competencia.

Ambos empezaron a frecuentarse en mayo luego de coincidir en un boliche. 
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La drástica medida de la producción llegó en un momento de máxima exposición para la artista, sobre quien pesan constantes cuestionamientos en las plataformas digitales. En las redes sociales se repiten de forma recurrente las sospechas de que la actriz cuenta con supuestos beneficios y un trato diferenciado dentro del reality show, los cuales supuestamente habrían sido pactados de antemano como condición exclusiva para sellar su incorporación al programa.

Sin embargo, el contundente llamado de atención de la voz del programa sirvió para desmitificar por completo aquellas versiones de favoritismo. El trasfondo del castigo se originó debido a una grave equivocación en la que suelen incurrir habitualmente aquellos concursantes que tienen la oportunidad de reingresar al juego tras haber sido eliminados previamente por el voto del público.

La tensión se apoderó del ambiente durante la noche del miércoles, cuando el dueño de la casa reunió a todos los integrantes en el sector del living para notificarles una importante novedad. Sin rodeos ni dilaciones, la voz oficial fue tajante. "Todos saben que está absolutamente prohibido brindar información del afuera. Sin embargo, hace pocas horas, registré una conversación en donde una jugadora incumple esta regla", sentenció ante la mirada atónita de los presentes.

Para finalizar, la autoridad del reality reconoció que este tipo de deslices pueden ocurrir por simple distracción, pero dejó en claro que bajo ningún punto de vista se dejaría pasar por alto semejante infracción. "Comprendo que pueden haber descuidos, distracciones, alguna palabra de más que, a lo mejor no se dice con la intención de sacar ventajas. Pero, asimismo, esta persona va a merecer la sanción que corresponde. Andrea, me estoy refiriendo a vos. Quiero que sepas que no voy a dejar pasar esta desobediencia", dijo.

Quién tiene más chances de ser salvado este jueves 25 en Gran Hermano

Las redes sociales se encendieron con fuerza en las últimas horas a raíz de los sondeos informales que intentan predecir el veredicto del público sobre quién será salvado este jueves de la placa de nominados de Gran Hermano.

De acuerdo a las mediciones publicadas por espacios con alta credibilidad entre el fandom, como la cuenta GH Trivia y el especialista Fefe Bongiorno, la mayor simpatía de la audiencia bajo la modalidad del voto positivo se concentró en Manuel Ibero. El ex de Zoe Bogach se consolidó sólidamente en la cima de los listados y se perfila como el gran candidato a salir de la placa de nominados, seguido muy de cerca por Cinzia y Andrea del Boca.

Este fuerte crecimiento pateó el tablero y expuso un panorama completamente inesperado para quien asomaba como la gran favorita. Pese a que los pronósticos iniciales apuntaban a que Charlotte Caniggia arrasaría cómodamente en los porcentajes, los relevamientos más recientes la dejaron relegada a la quinta posición de las preferencias generales, perdiendo el protagonismo principal ante el avance de sus compañeros.

En la vereda opuesta, las primeras tendencias preliminares rompieron de forma drástica con la lógica y tornaron el escenario sumamente crítico para otros participantes. En el fondo de las votaciones informales quedó hundido Hanssen, acompañado a muy corta distancia por Nenu y Campanita. También hay que recordar que todo esto es extraoficial y que sabremos quien se va el lunes.

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