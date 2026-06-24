Andrea del Boca no se calló en Gran Hermano e hizo quedar muy mal Santiago del Moro

Un ida y vuelta en la cocina del reality reveló detalles sobre su futuro que el propio conductor había descartado.

Andrea del Boca se convirtió nuevamente en el foco de atención tanto dentro como fuera de la casa de Gran Hermano Generación Dorada . Un breve intercambio que mantuvo con Manuel se viralizo, alimentando una ola de comentarios y especulaciones sobre los planes profesionales que la emblemática actriz tiene en mente para cuando se apague la televisión y termine el encierro.

La secuencia tuvo lugar en el sector de la cocina, un espacio para las charlas de los participantes. Allí, el jugador aprovechó la cercanía para lanzarle un pedido directo y muy particular referido a su futuro actoral: “En una de esas conseguime un secundario” . Lejos de evadir el comentario o tomárselo a la ligera, la artista recogió el guante y redobló la apuesta con una revelación que sorprendió a todos.

“No, yo te voy a proponer para una telenovela vertical. Ya tengo la pareja y todo ”, contestó con seguridad Andrea del Boca, dejando en claro que ya analiza de manera externa el potencial artístico de sus compañeros. El ida y vuelta se extendió apenas por unos instantes más, pero fue suficiente para que la actriz soltara una frase que encendió las alarmas de la audiencia de Telefe: “ Pensar que por entrar acá... ”.

Justo en ese preciso momento, la transmisión en vivo fue interrumpida abruptamente por la producción del programa conducido por Santiago del Moro , impidiendo que se escuchara el final del descargo. Sin embargo, el recorte se viralizó en cuestión de minutos y reflotó una fuerte teoría que se comentaba semanas atrás en los medios, vinculada a un supuesto y ambicioso proyecto audiovisual que tendría a Manuel como protagonista exclusivo una vez afuera del certamen.

ESCÁNDALO TOTAL: Andrea del Boca le confirmó a Manuel que le va a conseguir una telenovela vertical y le aclara que ya tiene todo armado — Hace unos días varios periodistas confirmaron esta información y Santiago del Moro salió rápidamente a desmentirlo pic.twitter.com/eGps8d9Ivr

“Y solamente lo aclaro porque puede perjudicar a jugadores que están dentro de la casa y no puede defenderse”, sostuvo en aquel momento. Ahora, la propia actriz lo expuso y lo hizo quedar mal.

Quién es el líder de la semana de Gran Hermano

La competencia dentro de la casa sumó un capítulo clave con la consagración del nuevo líder semanal. En un exigente desafío que demandó una estudiada combinación de destreza física, velocidad y máxima concentración, Juan Carlos López "JC" consiguió aventajar a sus compañeros para quedarse con el beneficio más codiciado de esta instancia del reality.

El impacto de este liderazgo quedó condicionado por las modificaciones reglamentarias que Santiago del Moro anunció de manera oficial durante la emisión de La Cumbre. El conductor del programa de Telefe anticipó que la dinámica de las nominaciones sufrirá un vuelco importante debido a las nuevas pautas que afectarán a la denominada placa "Generación Dorada". Bajo este esquema, una vez que el veredicto del confesionario defina a los candidatos este miércoles, el líder tendrá la compleja tarea de subir de forma directa a un participante a la gala de eliminación, obligándolo a modificar cualquier estrategia previa.

Para sumarle más presión al juego, Del Moro ratificó que este jueves no existirá el beneficio de la salvación de placa, una decisión obligada por la grilla televisiva, ya que la transmisión de esa noche será más breve debido a la emisión de un partido correspondiente al Mundial 2026. A cambio de esta modificación, el propio animador ingresará al recinto para compartir la clásica cena con los hermanitos, oportunidad en la que les transmitirá un mensaje de aliento enviado por sus seres queridos y les dejará una sorpresa que promete sacudir la convivencia.