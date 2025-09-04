Anamá Ferrerira dio detalles de su salida con Martín Tetaz: "Me dejó..." La conductora y el economista hicieron match en una app de citas y tuvieron un encuentro insólito.







Los famosos contaron cómo se conocieron a través de una app de citas. Redes Sociales

La conductora Anamá Ferreira detalló cómo conoció al economista Martín Tetaz, luego de hacer match en Tinder. "Voy a tomar algo con esta persona para ver si es Martín", relató.

La exmodelo invitó al político al ciclo No damos abasto, en el streaming Love, y contó cómo fue que lo encontró en la app de citas. "Tuvimos una cita, pero me dejó abandonada y tirada", reveló.

Además, la mediática reconoció que lo hizo sin querer y para ver si realmente se trataba de Tetaz: " Estoy pasando (los perfiles) a la noche, y lo vi ahí. Dije, ‘voy a poner un match’. Y puse un match", dijo la famosa.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LOVE/ST (@somoslovest) Y agregó: "Me invitó a tomar algo, fui a tomar algo con él. Yo sé que Fernanda Iglesias estaba muerta por salir con él... pero Fernanda, no pudiste". Entonces, él subrayó con una sonrisa: "Y yo con mis ojos como un dos de oro cuando veo ese match. Pensé 'se me dio'".

Los famosos se rieron de la situación y ella aclaró qué esperaba de ese encuentro: "A mí me suelen decir que no soy yo, que es mentira, entonces pensé, ‘¿estarán usando las fotos de Martín. ¿Qué hago?’. Voy a tomar algo con esta persona para ver si es realmente Martín. Y era Martín, es divino. Todo bien, pero somos muy conocidos, muy famosos. Llegamos a una fiesta y se termina la fiesta", ironizó.