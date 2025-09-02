IR A
IR A

Martín Cirio se burló de la enfermedad de Selena Gómez y en redes lo mataron: "Sapo parado"

El popular youtuber opinó sobre el cuerpo de la cantante estadounidense, puso en duda su diagnóstico de lupus y los fanáticos salieron al cruce.

Martín Cirio se burló de la enfermedad de Selena Gómez y en redes lo mataron: Sapo parado.

Martín Cirio se burló de la enfermedad de Selena Gómez y en redes lo mataron: "Sapo parado".

El youtuber Martín Cirio quedó envuelto en un nuevo escándalo luego de opinar sobre la cantante estadounidense Selena Gómez en un reciente stream.

"Yo me acuerdo cuando decía ‘yo ya sé que no voy a tener de vuelta el cuerpo de los 20’ y estaba toda hinchada. Era un sapo parado. Tenía la cara que parecía que le iba a reventar. Y mírala ahora, con el cuerpito de los 20", disparó en todo irónico.

Ante ese comentario, uno de sus seguidores le recordó en vivo que la ex chica Disney sufre de lupus y él cuestionó: “¿Qué lupus? Tiene Ozempic… También tenía lupus cuando estaba gorda e hinchada como un sapo, ¿ahí qué pasó? ¿Se le fue el lupus?”.

Embed

Qué enfermedad tiene Selena Gómez

La cantante y actriz fue diagnosticada en 2013 con lupus, aunque lo hizo público dos años después en una entrevista con la revista Billboard.

El lupus es una enfermedad autoinmune crónica en la que el sistema inmunitario ataca por error a células y tejidos sanos del propio cuerpo, causando inflamación y daño en diversos órganos como las articulaciones, la piel, los riñones, el corazón, los pulmones y el cerebro.

selena gomezjpg.jpg
La decisión de Selena Gomez
La decisión de Selena Gomez

TEMAS RELACIONADOS

últimas noticias

Furiase descartó que cambier la política cambiaria tras las elecciones en octubre.

El presidente del Banco Central, tras la intervención del Tesoro en el mercado: "Hay munición de sobra"

Hace 5 minutos
Patricia Bullrich volvió a responsabilizar al kirchnerismo por los audios de Karina Milei

Patricia Bullrich volvió a responsabilizar al kirchnerismo por los audios de Karina Milei

Hace 29 minutos
Juicio por YPF: la jueza Preska volvió a rechazar un pedido de Argentina.

Juicio por YPF: la jueza Preska volvió a rechazar un pedido de Argentina y crece la tensión judicial en Estados Unidos

Hace 33 minutos
Telefe revelará a los 24 participantes de MasterChef Celebrity tras el partido de la Selección ante Venezuela.

Telefe revelará a los 24 participantes de MasterChef Celebrity tras el partido de la Selección ante Venezuela

Hace 42 minutos
play

Alertan por los riesgos de seguridad en el cierre de campaña de Milei en Moreno

Hace 44 minutos