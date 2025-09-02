El youtuber Martín Cirio quedó envuelto en un nuevo escándalo luego de opinar sobre la cantante estadounidense Selena Gómez en un reciente stream.
El popular youtuber opinó sobre el cuerpo de la cantante estadounidense, puso en duda su diagnóstico de lupus y los fanáticos salieron al cruce.
"La Faraona", como también se conoce al influencer, recibió cientos de críticas en las últimas horas luego de que se viralizara un video en el que puso en duda la enfermedad de la artista.
"Yo me acuerdo cuando decía ‘yo ya sé que no voy a tener de vuelta el cuerpo de los 20’ y estaba toda hinchada. Era un sapo parado. Tenía la cara que parecía que le iba a reventar. Y mírala ahora, con el cuerpito de los 20", disparó en todo irónico.
Ante ese comentario, uno de sus seguidores le recordó en vivo que la ex chica Disney sufre de lupus y él cuestionó: “¿Qué lupus? Tiene Ozempic… También tenía lupus cuando estaba gorda e hinchada como un sapo, ¿ahí qué pasó? ¿Se le fue el lupus?”.
La cantante y actriz fue diagnosticada en 2013 con lupus, aunque lo hizo público dos años después en una entrevista con la revista Billboard.
El lupus es una enfermedad autoinmune crónica en la que el sistema inmunitario ataca por error a células y tejidos sanos del propio cuerpo, causando inflamación y daño en diversos órganos como las articulaciones, la piel, los riñones, el corazón, los pulmones y el cerebro.
