Martín Cirio se burló de la enfermedad de Selena Gómez y en redes lo mataron: "Sapo parado".

El youtuber Martín Cirio quedó envuelto en un nuevo escándalo luego de opinar sobre la cantante estadounidense Selena Gómez en un reciente stream.

"La Faraona", como también se conoce al influencer, recibió cientos de críticas en las últimas horas luego de que se viralizara un video en el que puso en duda la enfermedad de la artista.

"Yo me acuerdo cuando decía ‘yo ya sé que no voy a tener de vuelta el cuerpo de los 20’ y estaba toda hinchada. Era un sapo parado. Tenía la cara que parecía que le iba a reventar. Y mírala ahora, con el cuerpito de los 20", disparó en todo irónico.

Ante ese comentario, uno de sus seguidores le recordó en vivo que la ex chica Disney sufre de lupus y él cuestionó: “¿Qué lupus? Tiene Ozempic… También tenía lupus cuando estaba gorda e hinchada como un sapo, ¿ahí qué pasó? ¿Se le fue el lupus?”.

Embed "Selena Gomez era un sapo parado, y ahora volvió al cuerpito de los 20"



El Chat: Tiene Lupus nenita

Martín Cirio: Que Lupus,tiene Ozempic.



La cantante y actriz fue diagnosticada en 2013 con lupus, aunque lo hizo público dos años después en una entrevista con la revista Billboard.