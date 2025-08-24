IR A
Anamá Ferreira fue víctima de un robo, redujo al ladrón y recuperó una cartera Chanel

La exmodelo y empresaria relató la tensa situación que vivió cuando un delincuente le arrebató el bolso a una amiga y ella corrió para recuperarla.

La exmodelo y conductora Anamá Ferreira vivió un tenso momento este sábado cuando fue víctima de un hecho delictivo aunque logró reducir al delincuente y recuperar las pertenencias.

En diálogo con Radio Splendid AM990, la exmodelo contó que se dirigía a un show cuando un hombre le arrebató la cartera a su amiga. Entonces reaccionó de inmediato, corrió al ladrón y, con la ayuda de tres hombres que trabajaban como repartidores, logró recuperar el accesorio. “Todo por una Chanel”, indicó entre risas.

“El hecho sucedió cerca de las 21. El tipo se la arrancó y yo salí corriendo como una loca, a los gritos. Me ayudaron los chicos que hacen delivery”, detalló.

Pese a que la historia terminó bien, reflexionó que su forma de responder no es la ideal frente a un hecho de inseguridad: “No hay que hacer lo que yo hice. No sabés si la persona tiene un arma o un cuchillo. En mi caso éramos cuatro personas. Llamamos a la policía, pero no vinieron, así que lo soltamos”.

Sin embargo, reconoció que “no me arrepiento para nada". "Voy a estudiar más técnicas de reducción porque hago boxeo, aunque anoche no pude dormir”, reveló.

