El jurado de La Voz Argentina borró a un participante de manera inesperada

En los últimos duelos de los shows en vivo, uno de los concursantes quedó afuera de la competencia, a pocas horas de haber ingresado, por decisión de Karina, la Princesita.

En la instancia actual de La Voz Argentina, los participantes de cada equipo se enfrentan en un todos contra todos y el jurado decide quién queda eliminado. En este caso, Miranda! decidió que uno de los jugadores que se vaya, sea quien recientemente ingresó. ¿Cómo es posible?

Cada equipo debía quedarse solo con 7 participantes para la siguiente instancia y eliminar a uno solo. Lali y Luck Ra logaron concretarlo y pasaron a la siguiente ronda a sus mejores voces, pero a Miranda! se le complicó por tener un participante más.

Sucede que, la semana previa a esta instancia, se llevó adelante El Regreso y uno de los cuatro participantes elegidos por Karina, la Princesita, quedó seleccionado y eligió irse con el equipo de Juliana Gattas y Ale Sergi, quienes fueron más convincentes con su oferta.

Sin embargo, pasada una semana, lo eliminaron de la competencia y las redes sociales estallaron. “Duró re poco”, “Se merecía quedarse”, “Mala decisión de Miranda”, “Le hubiesen dado una oportunidad más”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

En la nueva etapa de La Voz Argentina, Luck Ra tuvo que elegir a tres participantes como indica el reglamento para que pasen de ronda, pero se dio algo insólito porque también tuvo que desempatar entre tres concursantes y definir quién quedaba eliminado, situación que fue cuestionada en redes sociales.

Los integrantes del equipo del cantante de cuarteto hicieron su primera participación en el primer round de los shows en vivo en el Todos contra todos. En primera instancia, Luck Ra eligió a tres participantes como los mejores de su equipo y los otros debían ser elegidos por el jurado.

Los que pasaron fueron: Nicolás Behringer, la dupla Enrique y Tomás Olmos y Emma Roach. Luego, Federico Mestre y Thomas Dantas fueron elegidos por los otros jurados y faltaban dos finalistas más.

Sin embargo, algo inesperado pasó: hubo un empate entre tres participantes: "Se acaba de dar una situación muy particular, así votaron los coaches, el mismo criterio”. Fue entonces que él debía elegir entre Nathalie Aponte, Lucas Barros y Eduardo Desimone.

“Esto es difícil y asumo mi error de tal vez de no darle las canciones correctas. Para la persona que no quede quizás sea injusto, pero la vida sigue", inició Luckra y continuó: "La primera que continúa es Nathalie". Después eligió a Lucas y Eduardo quedó afuera.

Las redes sociales lo cuestionaron por la decisión y consideraron que debía quedarse y elegirlo por los otros talentos. “Es cualquiera”, “Mala decisión de Luck Ra”, “¿Cómo se va a quedar afuera Eduardo?”, “No entiende nada Luck Ra”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

