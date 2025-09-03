Fede Bal confirmó su nuevo romance con una figura del mundo del streaming: de quién se trata

El actor Fede Bal se encargó de confirmar su flamante relación amorosa y sorprendió con sus cariñosas palabras para la actriz y protagonista de uno de los canales de streaming más populares de Argentina.
El actor sorprendió a todos luego de revelar que decidió volver a apostar al amor con una reconocida actriz.
Durante su visita al canal Blender, Fede Bal hizo oficial su romance con Evelyn Botto y tuvo dichos muy amorosos con ella. "Siempre me pareció una mujer súper inteligente. Me atrae mucho eso, y un día me llamó para hacer un videoclip, porque ella canta también. Es una artista muy completa... Es actriz", comenzó por expresar.
Y eso no fue lo único, sino que agregó: "Es muy talentosa a otros niveles y eso me rompe, me conmueve, cuando veo a una mujer talentosa. Me pasó mucho en mi vida". De esta manera, terminó con los rumores y adelantó que lo que se dijo en los últimos días era cierto, por lo que se trata de su segunda relación amorosa oficial en este 2025.
Vale recordar que este es un gran momento personal para Botto, ya que también se encuentra como protagonista de la obra de teatro La Sirenita, donde interpreta a la villana Úrsula. Ahora, con este anuncio, parece haber encontrado el amor y esto evidencia que encontró un equilibrio entre el trabajo y su vida privada.
Desde que se separó de Sofía Aldrey, Fede Bal se mantuvo alejado de escándalos con sus relaciones amorosas. Inició un romance con la bailarina Florencia Díaz y estuvieron juntos un año. Pero, en las últimas horas, él mismo confirmó la ruptura, la cual se dio por un viaje laboral al exterior de la bailarina, y contó cómo se siente.
