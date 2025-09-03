IR A
Fede Bal confirmó su nuevo romance con una figura del mundo del streaming: de quién se trata

El actor sorprendió a todos luego de revelar que decidió volver a apostar al amor con una reconocida actriz.

Fede Bal confirmó su nuevo romance mediático y sorprendió a todos.

Fede Bal confirmó su nuevo romance mediático y sorprendió a todos.

Redes sociales

El actor Fede Bal se encargó de confirmar su flamante relación amorosa y sorprendió con sus cariñosas palabras para la actriz y protagonista de uno de los canales de streaming más populares de Argentina.

Durante su visita al canal Blender, Fede Bal hizo oficial su romance con Evelyn Botto y tuvo dichos muy amorosos con ella. "Siempre me pareció una mujer súper inteligente. Me atrae mucho eso, y un día me llamó para hacer un videoclip, porque ella canta también. Es una artista muy completa... Es actriz", comenzó por expresar.

Embed - Fede Bal y Evelyn Botto: LA VERDAD | ESCUCHO OFERTAS | BLENDER

Vale recordar que este es un gran momento personal para Botto, ya que también se encuentra como protagonista de la obra de teatro La Sirenita, donde interpreta a la villana Úrsula. Ahora, con este anuncio, parece haber encontrado el amor y esto evidencia que encontró un equilibrio entre el trabajo y su vida privada.

Fede Bal confirmó su separación de Flor Díaz: "Nos duele mucho"

Desde que se separó de Sofía Aldrey, Fede Bal se mantuvo alejado de escándalos con sus relaciones amorosas. Inició un romance con la bailarina Florencia Díaz y estuvieron juntos un año. Pero, en las últimas horas, él mismo confirmó la ruptura, la cual se dio por un viaje laboral al exterior de la bailarina, y contó cómo se siente.

Fede Bal Flor Díaz
Fede Bal confirmó su separación de Flor Díaz.

Fede Bal confirmó su separación de Flor Díaz.

