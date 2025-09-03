Fede Bal confirmó su nuevo romance con una figura del mundo del streaming: de quién se trata El actor sorprendió a todos luego de revelar que decidió volver a apostar al amor con una reconocida actriz.







Fede Bal confirmó su nuevo romance mediático y sorprendió a todos. Redes sociales

El actor Fede Bal se encargó de confirmar su flamante relación amorosa y sorprendió con sus cariñosas palabras para la actriz y protagonista de uno de los canales de streaming más populares de Argentina.

Durante su visita al canal Blender, Fede Bal hizo oficial su romance con Evelyn Botto y tuvo dichos muy amorosos con ella. "Siempre me pareció una mujer súper inteligente. Me atrae mucho eso, y un día me llamó para hacer un videoclip, porque ella canta también. Es una artista muy completa... Es actriz", comenzó por expresar.

Y eso no fue lo único, sino que agregó: "Es muy talentosa a otros niveles y eso me rompe, me conmueve, cuando veo a una mujer talentosa. Me pasó mucho en mi vida". De esta manera, terminó con los rumores y adelantó que lo que se dijo en los últimos días era cierto, por lo que se trata de su segunda relación amorosa oficial en este 2025.

Embed - Fede Bal y Evelyn Botto: LA VERDAD | ESCUCHO OFERTAS | BLENDER Vale recordar que este es un gran momento personal para Botto, ya que también se encuentra como protagonista de la obra de teatro La Sirenita, donde interpreta a la villana Úrsula. Ahora, con este anuncio, parece haber encontrado el amor y esto evidencia que encontró un equilibrio entre el trabajo y su vida privada.

Fede Bal confirmó su separación de Flor Díaz: "Nos duele mucho" Desde que se separó de Sofía Aldrey, Fede Bal se mantuvo alejado de escándalos con sus relaciones amorosas. Inició un romance con la bailarina Florencia Díaz y estuvieron juntos un año. Pero, en las últimas horas, él mismo confirmó la ruptura, la cual se dio por un viaje laboral al exterior de la bailarina, y contó cómo se siente.