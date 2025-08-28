IR A
Amenazan con levantar del aire un programa que conduce un influencer: los motivos

El formato internacional no está convenciendo al público, que le da la espalda con pisos de 0.9 puntos de rating y desde el canal ya le dieron un ultimatum a la estrella de las redes sociales.

Ignacio Rodríguez
Si Trato Hecho no llega a los dos puntos de rating en octubre, lo sacan de la pantalla.

El nuevo ciclo de entretenimiento de América TV debutó hace pocas semanas con grandes expectativas, pero rápidamente encendió las alarmas en el canal. Trato Hecho, con la conducción del influencer Santiago Maratea, no logra superar los 2 puntos de rating, perdió el tercer puesto de su franja y ya enfrenta un ultimátum: si en octubre no mejora, saldrá del aire.

El programa, que desembarcó en la grilla pese a las dudas internas sobre su formato y conducción, tenía como objetivo alcanzar al menos dos puntos diarios y asegurarse el tercer lugar en su horario. Sin embargo, a las 72 horas de debutar, quedó relegado al cuarto puesto, superado por Bienvenidos a Ganar, el ciclo de Laurita Fernández en El Nueve, que se consolidó como una propuesta competitiva en la franja.

Ante la preocupación de que se repita un fracaso similar al de Marcelo Tinelli —con pérdidas millonarias en un formato costoso que no logra atraer anunciantes ni audiencia—, la señal intentó distintas estrategias. Primero apostó por participantes con “historias de vida fuertes” para generar empatía, pero el rating apenas llegó a 1,4 puntos.

La semana pasada, América decidió un nuevo volantazo: grabó y emitió especiales con famosos como Yanina Latorre, Mariano Iúdica, Karina “La Princesita”, Nazarena Vélez, Barbie Pucheta y Martín Cirio, entre otros. Sin embargo, el promedio se mantuvo en 1,8 puntos, convirtiendo al ciclo en el programa más caro y de menor audiencia de la emisora.

Según trascendió, la disconformidad dentro del canal es total. Aunque por ahora se mantiene al aire, el programa ya tiene fecha límite: si no logra cumplir con la meta de rating y asegurar el tercer puesto en su franja, Trato Hecho será levantado en octubre, cuando finalice el contrato inicial de tres meses.

De concretarse, se sumaría a una larga lista de fracasos recientes de América TV, como Comer para Creer, Modo Foodie, Argentina de Película, Lape Club Social y el ciclo de bloopers con Darío Lopilato. Mientras tanto, el directorio encabezado por Juan Cruz Ávila ya analiza cambios para 2026 y no se descarta una reestructuración gerencial desde enero.

Con la intención de “pelear el segundo puesto” aun en pie, la señal busca fórmulas más económicas y efectivas para recuperar terreno. Por ahora, solo SQP y LAM se mantienen como los grandes éxitos que sostienen la grilla y las finanzas del canal.

