Alfa de Gran Hermano se sumó a Daniel Scioli al pedido del premio Nobel de Economía para Javier Milei

"Encuentro de amigos en Villa La Ñata. Gracias, Alfa, por las anécdotas y las coincidencias sobre el momento del país y los cambios que impulsa el Presidente Javier Milei", escribió el funcionario, destacando la mirada optimista que comparten respecto al actual Gobierno.

En la imagen se pudo observar a ambos abrazados sonriendo y sosteniendo una remera negra con una leyenda en letras doradas: "Con fe y esperanza, La Libertad Avanza", Pero además, en la prenda también se puede leer un particular pedido que involucra al jefe de Estado: "Javier Milei, Premio Nobel de Economía".

Embed Encuentro de amigos en Villa La Ñata. Gracias, Alfa, por las anécdotas y las coincidencias sobre el momento del país y los cambios que impulsa el Presidente @JMilei. pic.twitter.com/Ns7Mb8a79d — Daniel Scioli (@danielscioli) June 15, 2024

La situación no sorprendió demasiado ya que el exparticipante del reality de Telefe ha demostrado en varias oportunidades su simpatía por el libertario. Incluso, pocos días después del inicio de nuevo gobierno, reveló que se había puesto en contacto con el Presidente. “Lo hablé con Milei y (Ramiro) Marra, me gustaría poder ayudar, pero no quiero un solo puesto político”.

“Si yo puedo hacer algo para que a Milei le vaya bien, lo haría sin ninguna duda para sacar a la Argentina del pozo”, le confió a la revista Paparazzi en aquel momento.