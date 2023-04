Alfa de Gran Hermano 2022 recibió un llamado de Marcelo Tinelli: ¿se suma al Bailando?

El conductor, nuevo gerente de programación de América, reveló en LAM que el reality está pensado para estrenarse en el mes de julio. "Me encantaría tener a los participantes de Gran Hermano. Algunos me encantan. Alfa me gustaría mucho tenerlo", reconoció.

Este sábado Walter reveló que fue contactado por la producción de ShowMatch para sumarse al certamen. "Lo de Marcelo es verdad. Marcelo se contactó, quiere tenerme con él. No sé de qué manera, pero quiere tenerme con él. Y a esta edad, que me pase esto, es muy fuerte", reconoció el mediático en diálogo con El Nueve.

"Pero pará, ¿estarías en el Bailando?", se sorprendió la periodista Nara Ferragut. Alfa dio una respuesta contundente: "No. No bailo nada. Y si vos supieras lo que me costó hacer la coreografía y lo que le costó a Julieta que yo aprendiera esos veinte pasos que hubo que hacer ahí, lo que me costó hacerlo fue terrible. Soy de madera", admitió.

Sin embargo, aclaró que las conversaciones siguen y no descarta tener otro tipo de participación en el programa de Tinelli. "Tenemos un amigo en común, Sebastián, que está haciendo de nexo. Estamos hace días cruzando mensajes y quedamos en vernos, ver qué es lo que quiere", explicó Alfa.

Romina Uhrig reveló de qué trabajará tras el final de Gran Hermano y sorprendió

A siete días de la final de Gran Hermano, los exparticipantes inician un nuevo camino en su carrera profesional y personal. Una de ellas es Romina Uhrig, quien ya mostró interés por permanecer en los medios de comunicación ya que le gusta la idea de ser panelista.

La exdiputada contó que está analizando las ofertas que le llegaron, pero a la par afirmó que no dejará el trabajo social, tal como lo hacía antes de entrar al reality. En ese sentido dejó en claro que hará tareas comunitarias con Julieta Poggio y Daniela Celis y confesó que "ya hablaron del tema". "Me llevo dos amigas increíbles. Ellas y Caramelo son de lo más lindo que viví", expresó ante revista Caras.