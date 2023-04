Romina Uhrig reveló de qué trabajará tras el final de Gran Hermano y sorprendió

La exdiputada contó que está analizando las ofertas que le llegaron, pero a la par afirmó que no dejará el trabajo social, tal como lo hacía antes de entrar al reality. En ese sentido dejó en claro que hará tareas comunitarias con Julieta Poggio y Daniela Celis y confesó que "ya hablaron del tema". "Me llevo dos amigas increíbles. Ellas y Caramelo son de lo más lindo que viví" , expresó ante revista Caras.

En esa misma entrevista, la ex hermanita desmintió todos los rumores que se dijeron sobre su persona. "Se dijeron muchas cosas que no son ciertas: que maltrataba en el juego, que me metía con los cuerpos, que restringía la comida por estrategia o que hablaba mal de mis compañeros", sostuvo

Y agregó: "También mezclaron la política y hablaron erróneamente sobre lo que tenía o no tenía, creo que eso influyó mucho en la decisión de la gente para que me vaya con el 57,69% de los votos".

Por otra parte, dio detalles de su vida sentimental y remarcó que si bien está separada hace 11 meses de su exmarido el intendente Walter Festa, lo sigue amando. Al mismo tiempo, no descartó una reconciliación de pareja, siempre y cuando se puedan limar las asperezas que los distanciaron.

Romina fue una de las participantes que quedó fuera de la casa antes de la gran final, es decir obtuvo el cuarto puesto ya que perdió el mano a mano con Nacho Castañares y, con eso, la posibilidad de ganar los $20 millones y la casa prefabricada que quería para disfrutar con sus hijas.

Aunque no le dieron dinero, la exdiputada recibió tres obsequios: una reconocida marca le regalará cerveza gratis por un año, mientras que obtuvo una bicicleta con motor y un monopatín, que podrá utilizar ella misma o Mía, su primogénita.

Romina Uhrig de Gran Hermano se reencontró con su perro Caramelo y no pudo contener la emoción

La exdiputada y cuarto puesto de Gran Hermano 2022, Romina Uhrig, se reencontró con su mascota Caramelo, uno de los perros que ingresaron a la casa del reality show para ser parte del programa. Luego de muchas idas y vueltas, confirmaron la adopción y se lo pudo llevar a su hogar.

En el programa televisivo Cortá por Lozano, fueron invitados Marcos Ginocchio y Romina para ser parte de las entrevistas a los integrantes de Gran Hermano 2022. En esta situación, la conductora Verónica Lozano le dio la noticia en vivo a la exdiputada y la dejó sin palabras.

Luego de tenerlo en sus manos y darle besos, Romina expresó: "¡Hola, mi amor! ¡Hola, Caramelito!". Ante esta situación, todos los presentes se vieron conmovidos y hasta se pudo observar como Marcos se acercó para saludar a Caramelo, el hermano de su perra Mora.

De esta manera, Romina ya podrá quedarse tranquila luego de la visible tristeza con la que se la pudo observar en los últimos días. Ahora será el turno de intentar quedarse con Mora, la perra que todos saben que es de Marcos y aún así busca quitársela.