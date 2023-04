De Gran Hermano al Bailando 2023: Marcelo Tinelli confesó a qué exparticipantes quiere

Marcelo Tinelli quiere a dos ex Gran Hermano para su nuevo programa.

En una entrevista brindada a LAM, Tinelli expresó que ya tiene preparada una propuesta para dos exparticipantes de Gran Hermano y brindó detalles sobre los nuevos productos en la señal. “A partir de julio, si Dios quiere, vamos a hacer un programa en el prime time. Se va a llamar ShowMatch y vamos a hacer el Bailando 2023. Estará al aire lunes, martes, jueves y viernes″, aseguró.

Para luego revelar que "me encantaría tener a los participantes de Gran Hermano. Algunos me encantan. Alfa me gustaría mucho tenerlo".

Pero la información no quedó ahí solamente, ya que redobló la apuesta y sostuvo que quiere a uno de los tres finalista: Julieta Poggio. “Es divina”, expresó el conductor al hablar de la joven, que también es profesora de baile y danza.

Habrá que ver lo que pasará en un futuro, si el público podrá volver a ver Alfa y Julieta en la televisión argentina, pero esta vez, no dentro de una casa, sino en una pista de baile.

Gran Hermano: Juliana Díaz reveló el secreto para quedar en el casting y entrar a la casa

A días de que termine Gran Hermano 2022 consagrando a Marcos Ginocchio como ganador, se abrió la convocatoria para participar de la edición de este año. Juliana Díaz, una de las participantes de la edición del año pasado, contó su secreto para pasar el casting y ser elegida para entrar a la casa.

Juliana, probablemente, sea una de las participantes más recordadas por haber sido expulsada por el propio Gran Hermano por haberse pasado contando información del afuera. Sin embargo, recuerda que alcanzó uno de sus objetivos. Como quería con tanta fuerza entrar a la casa, durante sus castings apeló a una estrategia muy original.

“Cuando iba a castings pensaba que era un momento único, donde tenía que demostrarme tal cual era, no paré de hablar ni un minuto. Sentía que eran esos minutos o esos 30 segundos de fama y un oportunidad que me estaba dando la vida. Entonces quería demostrar lo mejor de mí. No mientan, sean totalmente sinceros con lo que cuentan”, relató.

La oriunda de Santa Fe, aunque no llegó a instancias definitorias, también fue una de las hermanitas que dio más tema de charla adentro de la casa dado que fue una de las pocas que logró hacer pareja. Se enamoró de Maxi Giudici, el cordobés, y después de que iniciaran una convivencia, ambos anunciaron que se irán de viaje por el mundo.