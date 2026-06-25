El estremecedor relato de Grecia Colmenares tras el terremoto en Venezuela: quedó atrapada en su casa La actriz que fue parte de Gran Hermano: Generación Dorada, vivió en carne propia los dos terremotos que afectaron al país caribeño. Agregar C5N en









La actriz se negó a abandonar su hogar Redes sociales

Grecia Colmenares vivió un infierno al quedar atrapada en el terremoto que sacudió a Venezuela y que dejó más de 180 muertos. La artista reveló cómo se encuentran sus compatriotas.

La actriz, que es conocida en toda Latinoamérica, actualmente reside en Valencia y la ciudad sintió de cerca el movimiento. Al ser consultada por lo ocurrido, detalló que una experiencia que conmueve, “el movimiento fue muy, muy fuerte, no paraba, en mi vida viví algo parecido. Fue un movimiento y un sonido de la tierra indescriptible”. Sus palabras reflejan lo que vivieron muchos ciudadanos en el país devastado por dos terremotos que generaron destrozos.

Como ocurrió en distintas partes de Venezuela, la caída de luz ocasionó que muchas familias esten incomunicadas durante varias horas y todo fue un caos. La propia Grecia estuvo varias horas sin poder comunicarse con su familia en medio del caos. Según explicó a TeleShow su representante, Hernán Restivo, atravesó momentos de mucha incertidumbre, "no le llegaban los mensajes. No tenían señal, estaban sin electricidad", contó sobre la difícil situación.

Finalmente, durante la madrugada, el representante logró comunicarse con la actriz, “la comunicación fue breve y solo buscaba transmitir tranquilidad, confirmar que tanto ella como su familia estaban bien", explicó. Además, reveló que durante esas horas de angustia, Grecia se aferró a su fe para sobrellevar la situación.

El mal momento de Colmenares Si bien los vecinos del edificio donde vive la actriz recibieron la recomendación de evacuar sus hogares ante el riesgo de derrumbe, Grecia decidió permanecer en el lugar, "preferí no bajar, traté de mantener la calma", reveló por el miedo a quedar atrapada en las escaleras si se producía una réplica mientras descendía.

Luego, la actriz llevó tranquilidad al comparar su situación con la de otras zonas afectadas por el sismo, "no fue nada grave como lo que vimos en otros lugares donde directamente se derrumbó todo", expresó Colmenares, en referencia a las impactantes escenas de devastación que dejaron otras regiones.